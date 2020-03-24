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أوقاف المنيا: صرف بدلات الأئمة مرتبط بمدى الالتزام بغلق المساجد

الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:36 م
أوقاف المنيا: صرف بدلات الأئمة مرتبط بمدى الالتزام بغلق المساجد وزير الأوقاف
المنيا- حسن عبد الغفار

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أعلنت مديرية أوقاف المنيا، اليوم، عن تعليق صرف بدلات الأئمة، لربطها بمدى الإلتزام بتنفيذ تعليمات غلق جميع المساجد والزوايا، فى إطار الإجراءات المتخذة لمنع إنتشار وباء "كورونا"، وحال عدم الإلتزام يوقف صرف أية بدلات وفق تعليمات الوزارة بهذا الشأن، وإذا تم الصرف بالمخالفة يتحمل الجميع المسئولية، لاعتبار أن ذلك تم بدون حق، وإهدارا للمال العام.

وشددت مديرية الأوقاف، على عدم فتح المساجد أو الزوايا للصلوات فى الجماعة أو الجمعة أو الجنازات، ولا يسمح إلا بالأذان فقط بالمساجد الكبيرة وهى مغلقة بالصيغة التى أعلنتها الوزارة، وفى حال مخالفة ذلك يحال مفتش المنطقة وجميع العاملين بالمسجد ومدير الإدارة إلى التحقيق ثم الإحالة إلى لجنة القيم وقد ينتهى الأمر إلى إنهاء الخدمة.

وذكر بيان صادر عن المديرية، أنه جرى إعادة توزيع العمالة على جميع المساجد بحيث لا يبقى فى المسجد أكثر من عامل، ولا يُسمح بوجود زاوية أو مسجد بدون عمال فى وقت فيه مسجد به أكثر من عامل، ويمنع منعاً باتاً ترك أيه نسخة لمفاتيح المسجد أو الزاوية مع الأهالى وحال وجود مخالفة يعرض الجميع للمسائلة.

ويتم تكليف الأئمة كل فى نطاق عمله بمتابعة عدد من المساجد والزوايا فى محيط مسجده لبيان مدى الإلتزام وإنجاز كافة الإجراءات برفع تقرير يومى لمدير الإدارة ومفتشى المنطقة، مع متابعة تنفيذ ذلك وعمل جدول بهذا الشأن وإرسال تقرير لمدير الدعوة يومياً بالموقف على الطبيعة وبيان ما إذا كان هناك إختراق أو تجاوز من عدمه مع بيان الإجراء الذى أتخذه.

وأكد البيان، على الإستمرار فى الإلتزام بكافة التعليمات والتنبيهات بشأن غلق المساجد والملحقات ودور المناسبات وتعليق كافة الأنشطة لحين تعليمات أخرى وحتى يكشف الله الغمه عن البلاد والعباد ويتحمل الجميع بالإدارة مسئولية المخالفة، وعلى جميع الإدارت تشكيل غرف عمليات يومياً حتى أيام الجمع وسرعة التحرك للمتابعة الميدانية وعمل تقرير، ويمكن أن يُكلف العامل بمتابعة أكثر من مسجد أو زاوية بجوار مسجده لبيان مدى الإلتزام بتفيذ التعليمات من عدمه.

وذكر البيان، أنه رؤساء الأقسام بالمديرية مكلفون بالمتابعة الميدانية بجميع الإدارات وعلى جميع المساجد والزوايا لبيان ما إذا كان هناك مخالفة للتعليمات من عدمه مع تقديم تقرير يومى لمدير الدعوة لإعداد تقرير بالنتيجة لوكيل الوزارة.

 


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