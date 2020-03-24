اليوم السابع
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أوقاف الإسكندرية: حملات تفتيش مستمرة على كافة المساجد

الثلاثاء، 24 مارس 2020 04:51 ص
أوقاف الإسكندرية: حملات تفتيش مستمرة على كافة المساجد الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قال الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أن حملات التفتيش على المساجد تتواجد يوميا وتتواصل مع غرفة عمليات مديرية الأوقاف بالمنشية بالإضافة إلى المتابعة الميدانية من القيادات للتأكد من تنفيذ قرار غلق المساجد ورفع الأذان فى المساجد الكبرى فقط.

واضاف وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن سيتم تنفيذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ولا تهاون فى تنفيذ القانون فى الوقت الحالى حرصا على مصلحة الوطن والمواطنين.

وان شكاوى المواطنين عن غلق المساجد مؤكدا أن الغلق فى الزوايا فقط ورفع الأذان فى المساجد الكبرى حسب تعليمات وزارة الأوقاف على كافة المحافظات.

يذكر أن قرر الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بقيادته وقيادة الدكتور عبد الرحمن نصار وكيل المديرية وعضوية رؤساء الأقسام بالمديرية وكذلك غرف العمليات بالإدارات الفرعية.

 كما قرر ندب جميع  الأئمة للعمل بالتفتيش والمرور على المساجد والزوايا لمتابعة تنفيذ قرار  الوزير ورفع تقرير أول بأول لغرفة العمليات بالإدارات الفرعيةعلى جميع العاملين بالأوقاف التنفيذ الفوري للقرار.

وأعلن عن أن صلاة الجمعة القادمة ستؤدى ظهراً فى المنازل، ومن يخالف يعرض نفسه للمسألة القانونية، وقامت المتابعة ومعها رئيس المساجد الحكومية بالمرور على إدارات البرج والعامرية أول وثان والدخيلة والعجمى وبذا تكون الإدارات كلها داخل الإسكندرية وعددها إحدى عشرة إدارة قد تم المرور عليها اليوم.

يذكر أن قرر الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، غلق المساجد وإيقاف صلاة الجماعة لمدة أسبوعين لما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وبناء  على الرأي العلمى لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد (covid -19) وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة الإنسان.


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