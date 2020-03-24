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أهم المعلومات عن أبحاث جامعة القاهرة الخاصة بأدوية علاج كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 04:00 ص
أهم المعلومات عن أبحاث جامعة القاهرة الخاصة بأدوية علاج كورونا جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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مع إعلان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن وجود بحثين دوليين يخصان تقديم أدوية لمواجهة فيروس كورونا، يرصد " اليوم السابع" أبرز المعلومات عن تلك الأبحاث.

1- تم تشكيل 5 فرق بحثية من كليات العلوم والطب والصيدلة والمعهد القومى للأورام، لإجراء البحوث العلمية والمعملية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)

2- تضم هذه الفرق أكثر من 25 عالمًا وباحثًا من أساتذة جامعة القاهرة فى مختلف التخصصات لاكتشاف علاج لفيروس كورونا المستجد.

3- صدر بحثان من الجامعة للدكتور عبده الفقى، الأستاذ المساعد بقسم الفيزياء الحيوية بكلية العلوم، حول (إعادة استعمال مضاد (HCV) ومثبطات النوكليوتيدات ضد COVID-19) وتم نشر البحث فى مجلة علوم الحياة الدولية Life Sciences.

4- البحث الثانى حول لتنبؤ بمكان الارتباط بين بروتين spike الخاص بكورونا المستجد والمستقبل الخلوى GRP78)، ونشر فى مجلة Journal of Infection الدولية.

5- انتهى الفريق البحثى إلى التنبؤ بمكان الارتباط بين بروتين   spike  الخاص بكورونا المستجد والمستقبل الخلوى GRP78 الذى قد يمثل أحد طرق دخول الفيروس للخلية العائل عن طريق زيادة نسبة البروتين

6- نحتاج إلى الحصول على بروتين spike حتى يمكن إثبات وتطبيق هذه النتائج عمليًا لإنتاج دواء مضاد للارتباط، ويمكن استخدام نفس البروتين لإنتاج أمصال.

7- البحث الثانى انتهى إلى التوصل إلى بناء نموذج بروتين البلمرة الخاص بفيروس كورونا المستجد والضرورى لدورة إصابة الفيروس داخل خلية العائل

8-  كما توصل البحث الثانى إلى  أنه بناء على التشابه فى التتابع الجينى لبروتين البلمرة بين فيروس كورونا وفيرس SARS فقد تم استخدام الأدوية المضادة للفيروسات لاستهداف بروتين البلمرة الخاص بفيروس كورونا المستجد

9- أوصى البحث باستخدام أدوية مثل Sofosburvir وRemdisivir وRibavirin لإعطاء نتائج بفاعلية ضد فيروس كورونا المستجد.

10- إمكانية تطبيق استخدام هذه الأدوية على خلايا ( Cell Line ) ومن ثم تطبيقها على التجارب السريرية.

 


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