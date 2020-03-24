أمريكا ترسل إحدى مساعدين ترامب الأمنيين مبعوثة خاصة للطاقة للسعودية

(رويترز)

قال مصدران مطلعان إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستعين فيكتوريا كوتس ممثلة خاصة لشؤون الطاقة للسعودية في الوقت الذي تواجه فيه واشنطن صعوبة لمعالجة انهيار عالمي في أسعار النفط يمثل ضغطا على الاقتصاد ويهدد منتجي الطاقة الأمريكيين.

وكانت كوتس من بين المساعدين الأمنيين لترامب والذين بقوا في منصبهم فترة طويلة وقد انتقلت إلى البيت الأبيض في فبراير لتصبح مستشارة كبيرة لوزير الطاقة.

بلغ وزير الطاقة الأمريكى تلفزيون بلومبرج، أمس الاثنين، أن إقامة تحالف نفطى بين الولايات المتحدة والسعودية، أكبر منتج فى أوبك، هو أحد "الأفكار العديدة العديدة" التي يتداولها صناع السياسات الأمريكيين لكن من غير المؤكد أن يتحول إلى مقترح رسمي.

وقال الوزير دان برويليت "لا أعرف ما الذى سَيُقدم بصورة رسمية، في إطار عملية السياسات العامة." وقال إن قرارا لم يتخذ بشأن "أى شيء من ذلك القبيل".

كانت صحيفة وول ستريت جورنال أوردت يوم الجمعة أن مسؤولين من وزارة الطاقة يسعون لإقناع إدارة ترامب للضغط على السعودية من أجل الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول والعمل مع الولايات المتحدة من أجل جلب الاستقرار إلى الأسعار.

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