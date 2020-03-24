اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أمريكا ترسل إحدى مساعدين ترامب الأمنيين مبعوثة خاصة للطاقة للسعودية

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:28 ص
أمريكا ترسل إحدى مساعدين ترامب الأمنيين مبعوثة خاصة للطاقة للسعودية ترامب
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

 قال مصدران مطلعان إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستعين فيكتوريا كوتس ممثلة خاصة لشؤون الطاقة للسعودية في الوقت الذي تواجه فيه واشنطن صعوبة لمعالجة انهيار عالمي في أسعار النفط يمثل ضغطا على الاقتصاد ويهدد منتجي الطاقة الأمريكيين.

وكانت كوتس من بين المساعدين الأمنيين لترامب والذين بقوا في منصبهم فترة طويلة وقد انتقلت إلى البيت الأبيض في فبراير لتصبح مستشارة كبيرة لوزير الطاقة.

بلغ وزير الطاقة الأمريكى تلفزيون بلومبرج، أمس الاثنين، أن إقامة تحالف نفطى بين الولايات المتحدة والسعودية، أكبر منتج فى أوبك، هو أحد "الأفكار العديدة العديدة" التي يتداولها صناع السياسات الأمريكيين لكن من غير المؤكد أن يتحول إلى مقترح رسمي.

وقال الوزير دان برويليت "لا أعرف ما الذى سَيُقدم بصورة رسمية، في إطار عملية السياسات العامة." وقال إن قرارا لم يتخذ بشأن "أى شيء من ذلك القبيل".

 

كانت صحيفة وول ستريت جورنال أوردت يوم الجمعة أن مسؤولين من وزارة الطاقة يسعون لإقناع إدارة ترامب للضغط على السعودية من أجل الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول والعمل مع الولايات المتحدة من أجل جلب الاستقرار إلى الأسعار.

ترامب، السعودية، الاوبك،فيكتوريا كوتس


ترامب

السعودية

الاوبك

فيكتوريا كوتس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لمنع التلاعب بالأسعار خلال أزمة كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:06 ص

أمريكا تلجأ لأكبر قوة احتياطية لمواجهة كورونا.. ترامب يستعين بالحرس الوطنى للتعامل مع الوباء.. المهام تقتصر على المساعدات حتى الآن.. واحتمالات باستخدامه لتنفيذ القانون.. ورئيس القوة لا يستبعد فرض الحظر.. فيديو

الإثنين، 23 مارس 2020 07:30 م

دونالد ترامب يلمح لاقتراب إنتاج علاج لفيروس كورونا المستجد

الإثنين، 23 مارس 2020 07:05 م

ترامب ينصح الأمريكيين: الجميع فى حرب مع عدو خفى واستخداموا المعقمات.. فيديو

الإثنين، 23 مارس 2020 05:48 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصرى قادم من ألمانيا: مصر تتعامل مع كورونا بجدية أكثر من دول بأوروبا

مصرى قادم من ألمانيا: مصر تتعامل مع كورونا بجدية أكثر من دول بأوروبا

الإفتاء: يجوز إخراج الصدقات والزكاة لمواجهة فيروس كورونا

الإفتاء: يجوز إخراج الصدقات والزكاة لمواجهة فيروس كورونا

ترامب: كورونا مشكلة طبية لن ندعها تتحول إلى أزمة مالية طويلة الأمد

ترامب: كورونا مشكلة طبية لن ندعها تتحول إلى أزمة مالية طويلة الأمد

نقيب الصحفيين يعلن غلق مقر النقابة ويصدر حزمة قرارات لمواجهة كورونا

نقيب الصحفيين يعلن غلق مقر النقابة ويصدر حزمة قرارات لمواجهة كورونا

كيف ترسل شكوتك لمحافظة القاهرة بعد غلق مراكز خدمة المواطنين بسبب كورونا

كيف ترسل شكوتك لمحافظة القاهرة بعد غلق مراكز خدمة المواطنين بسبب كورونا

ننشر قائمة أسعار 131 سلعة فى 93 منفذ للزراعة بتخفيضات تصل لـ25%

ننشر قائمة أسعار 131 سلعة فى 93 منفذ للزراعة بتخفيضات تصل لـ25%

البنك التجارى الدولى يدعم 10 آلاف أسرة فى "عمل الخير".. ويتحدى ياسين منصور

البنك التجارى الدولى يدعم 10 آلاف أسرة فى "عمل الخير".. ويتحدى ياسين منصور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

فيديو.. ميركل تتألم من كورونا ماذا قالت؟

فيديو.. ميركل تتألم من كورونا ماذا قالت؟

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة