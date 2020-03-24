أضبط مخالفة.. زحام كبير للمواطنين أمام مكتب بريد إسكو بشبرا الخيمة لصرف المعاشات

القليوبية إبراهيم سالم

شهد مكتب بريد إسكو بشبرا الخيمة بالقليوبية، زحاما شديدا وإقبالا كثيفا من المواطنين لصرف المعاشات الخاصة بهم وكذلك معاش تكافل وكرامة، حيث تمثل هذا الزحام في صورة طوابير ضمت العشرات من المواطنين، معرضين بذلك حياتهم للخطر من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ومن ناحيته طالب محسن نور أحد أبناء منطقة إسكو بشبرا الخيمة، وزير الاتصالات بشأن التسهيل على أصحاب المعاشات أثناء حصولهم على المعاش الشهري من جميع مكاتب البريد وحسن المعاملة لأصحاب المعاشات عند استلامهم المعاش الشهري، والعمل على توفير مقاعد لكبار السن، إلى جانب إصلاح ماكينة الصرف التي بها عطل منذ فترة كبيرة ولم يتم إصلاحه حتى الآن.

واتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التي تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، إلى ضرورة استمرار التعقيم والتطهير الكامل لكل أرجاء القليوبية والمنشآت والمؤسسات والشوارع بالمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع ضرورة المتابعة اليومية من جميع الجهات المختصة لإدارة الأزمة بصورة جيدة واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر بين مديرية الصحة وإدارة الجامعة والتضامن الاجتماعي والهلال الأحمر والطب البيطري والشباب والرياضة.

كما وجه "الهجان"، إلى ضرورة تفعيل الاستعانة برجال ومعدات الحماية للقيام بعمليات التعقيم والتطهير المستمرة لجميع المنشآت ومجالس المدن والوحدات المحلية ومراكز الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديريتي الصحة والطب البيطري، وأن يتم ذلك بشكل دوري يومياً لتقليل مصادر العدوى ومنع انتشار الفيروس، إلى جانب تفعيل دور الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين من طلاب الجامعات والمجتمع المدني لتوعية المواطنين لمجابهة الفيروس، ووضع خطة للمرور على القرى والأماكن ذات الكثافة السكانية لدعم جهود الدولة ووزارة الصحة في مواجهة انتشار هذا الفيروس المستجد.



زحام أمام مكتب بريد إسكو بشبرا الخيمة 3



زحام أمام مكتب بريد إسكو بشبرا الخيمة 4



زحام أمام مكتب بريد إسكو بشبرا الخيمة 2