اليوم السابع
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أسهم البنوك تهبط ببورصة البحرين بنسبة 2.09% بختام تعاملات الثلاثاء

الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:14 م
أسهم البنوك تهبط ببورصة البحرين بنسبة 2.09% بختام تعاملات الثلاثاء بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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تحول المؤشر العام لسوق البحرين المالى، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 2.09% خاسراً 29.03 نقطة ليغلق عند مستوى 1360.28 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والصناعة.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 10.2 مليون سهم بقيمة 1.5 مليون دينار.
 
وقاد التراجعت ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 127.04% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 4.84%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 4.62%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 3.96%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 9.42% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 1.59%.
 
فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 5.29% مدفوعاً بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 5%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.55%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 2.12% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جى اف ات المالية بنسبة 2.24%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.12%.
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة الفنادق الوطنية، عن عقد اجتماع يوم الخميس الموافق 16 إبريل، وذلك فى تمام الساعة 1 ظهراً، حيث ستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019.
 
ومن جانبها عقدت مجموعة البركة المصرفية، جمعيتها العامة العادية أمس الاثنين، فى المقر الرئيسى للمجموعة فى خليج البحرين، بنصاب قانونى قدره 82.78%، وترأس عبد الله عمار السعودى نائب رئيس مجلس الإدارة الاجتماع، حيث ناقش مساهمو المجموعة خلال الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وإلى تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، والمصادقة عليها، بعدها تم اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية.
 
ومن المقرر أن يتم تحويل 10% إلى الاحتياطى القانونى، وذلك بواقع 10.567 مليون دولار، وتوزيع أرباح نقدية قدرها 24.9 مليون دولار بواقع سنتين للسهم الواحد حيث يعادل 2% من القيمة الاسمية للسهم، وترحيل مبلغ 70.2 مليون دولار للأرباح المستبقاة.
 

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