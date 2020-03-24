أسعار الذهب ترتفع 15جنيها وعيار 21 بـ690 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، ارتفاعا كبيرا وملحوظا بقيمة 15جنيها، حيث سجل الذهب اليوم عيار 21 ما قيمته 690 جنيها للجرام.



أسباب ارتفاع أسعار الذهب:

ارتفع الذهب حوالي 2% اليوم الثلاثاء ليواصل مكاسبه من الجلسة السابقة التي بلغت نحو 4% عقب إجراءات غير مسبوقة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لدعم الاقتصاد الذي يعاني جراء فيروس كورونا ليتوقف نزوح السيولة.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 2 % إلى 1590 دولار للأوقية (الأونصة) مسجلا أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ يونيو 2016، فى حين يتوقع خبراء سوق الذهب حدوث ارتفاع آخر للأسعار في مصر خلال الساعات القليلة المقبلة

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 590 جنيه للجرام.

عيار 21 يسجل 690 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 789 جنيه للجرام.

الجنيه الذهب 5520 جنيها.

أوقية الذهب 1590 دولار.

يشار إلى أن هناك عدد من العوامل الرئيسية التي تتسبب في رفع أسعار الذهب فى مصر وهى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، سعر المعدن النفيس فى البورصة العالمية، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلى.

وصعد الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1.9 % إلى 1596.70 دولار، بحسب وكالة رويترز.

وأعلن البنك المركزي الأمريكي أمس الاثنين مجموعة استثنائية من البرامج ومنح إقراض مقابل قروض للطلبة وقروض بطاقات الائتمان وقروض المشروعات الصغيرة التي تضمنها الحكومة الأمريكية.

وفشلت هذه الإجراءات في دفع بورصة وول ستريت للصعود يوم الاثنين ولكنها كانت كافية لتقود تعافيا للأسهم في آسيا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 6.2 % إلى 1825.79 دولار للأوقية، وصعدت الفضة 3.2 % إلى 13.67 دولار في حين زاد البلاتين 2.3 % إلى 657.41 دولار للأوقية.