اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 02:06 م
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أستراليا تقيد عدد الحضور فى حفلات الزفاف والجنازات لاحتواء فيروس كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:03 م
أستراليا تقيد عدد الحضور فى حفلات الزفاف والجنازات لاحتواء فيروس كورونا رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون
رويترز

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حظرت أستراليا تناول المأكولات في صالات الطعام بمراكز التسوق وحدت بقوة من عدد الحاضرين في حفلات الزفاف ومراسم الجنازات وفي التجمعات الاجتماعية في إطار مساعيها لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون للصحفيين في كانبيرا بعد اجتماع طارئ مع حكام الولايات والمناطق "ستكون هذه تضحية كبرى، أعرف".

وقال إن عدد الحضور في حفلات الزفاف سيقتصر على خمسة على الأكثر، وسيقتصر في مراسم الجنازات على عشرة.

كما حث الأستراليين على الحد من عدد الضيوف في منازلهم.

وأعلن موريسون منع أنشطة مراكز التجميل ورسم الوشم والعلاج الطبيعي والخدمات الصحية المرتبطة بها. كما تقرر حظر المزادات والأنشطة المقامة داخل منشآت عقارية.


أستراليا

سكوت موريسون

كورونا

كورونا فى أستراليا

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