اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 08:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

الثلاثاء، 24 مارس 2020 07:00 ص
أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد أحمد كريمة أستاذ الفقه بالأزهر
كتب عامر مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن حظر التجول كان موجوداً فى عهد النبى محمد عليه الصلاة والسلام، كما أنه تحدث عن الحظر وقت انتشار الأوبئة، وذلك عن رجل وقع ببلده الطاعون.

وأضاف كريمة، خلال حواره للإعلامى وائل الإبراشي، ببرنامج التاسعة، والمذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن النبى قال ليس رجلاً يقع به الطاعون أى يعيش فى زمن وباء وكان فى وقت النبى الطاعون مثل الجدرى وكل الأوبئة وهذه الرجل الذى وقع فى بلده الطاعون قال عنه النبى سيمكث فى بيته صابراً محتسباً.

وأضاف أحمد كريمة، أن منطوق الحديث يشمل الاثنين المريض والمتوفي، لأن المريض مكث فى البيت ولم يضر نفسه وكذلك لم يضر غيره، مشيراً إلى أن هناك مزايدة بالدين من قبل فئة معينة، كما أن بعض السلفية من أئمة المساجد أدواء صلاة الفجر جماعة فى المساجد وقالو الكتف بالكتف.

وتتخذ عدد من دول شمال أفريقيا إجراءات احترازية وحاسمة لمجابهة فيروس كورونا المنتشر فى دول العالم، وذلك لحماية مواطنيها من الوباء القاتل الذى يهدد حياة الملايين من البشر.

وفى إطار الإجراءات التى تتخذها السلطات الليبية لمجابهة فيروس كورونا فى البلاد، وجه مصرف ليبيا المركزى فى مدينة بنغازى بإيقاف صرف وقبول الإيداعات من العملة الورقية والمعدنية مؤقتاً فى المصارف التجارية إلى حين إشعار آخر.

وقال مدير عام جناح الرقابة المصرفية فى ليبيا إدريس محمد ، فى خطاب موجه للمدراء العامين للمصارف التجارية ومدراء إدارات الفروع بالمنطقة الشرقية للمصارف التجارية إنه بناء على ما أقرته اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا واللجنة الاستشارية الطبية يطلب منكم إيقاف صرف قبول الإيداعات من العملة الورقية والمعدنية مؤقتا فى المصارف التجارية اعتبارا من اليو وإلى حين إشعار آخر مع ضرورة العمل على تفعيل كافة وسائل الدفع الإلكتروني.

بدوره أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم بوشناف قرارا بحظر التجول حظرا تماما اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل وحتى يوم الجمعة 3 أبريل المقبل.


أحمد كريمة

حظر التجوال

التجوال

الحظر

التجمعات

صلاة الجماعة

السلفية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شمال أفريقيا تتخذ إجراءات حاسمة لمجابهة كورونا.. ليبيا تفرض حظرا للتجوال بشكل تام من الأربعاء.."مصرف بنغازى" يوجه بإيقاف صرف وقبول الإيداعات من العملة الورقية مؤقتا.. ورئيس تونس يأمر الجيش بالانتشار لفرض الحجر

الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:00 ص

صور.. العالم هذا المساء.. تعب وإرهاق الأطباء فى إيطاليا بسبب تزايد عدد مصابى فيروس كورونا.. معامل اختبار فى شوارع ألمانيا لفحص كورونا.. وزحام فى وسائل النقل ومراكز الخدمات بالهند بسبب وقف الرحلات وحظر التجوال

الإثنين، 23 مارس 2020 10:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

المرور: غرف متابعة لحركة السيارات بالطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد

المرور: غرف متابعة لحركة السيارات بالطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد

إزاى تشترى شهادات بفائدة 15%؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تشترى شهادات بفائدة 15%؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

اليوم.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1441 هجريا

اليوم.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1441 هجريا

مطالب برلمانية بفرض غرامات على المخالفين للتدابير الاحترازية لـمواجهة كورونا

مطالب برلمانية بفرض غرامات على المخالفين للتدابير الاحترازية لـمواجهة كورونا

كيف تستغل الإخوان "السوشيال ميديا" كأداة لشن حروب الجيل الرابع ضد مصر؟

كيف تستغل الإخوان "السوشيال ميديا" كأداة لشن حروب الجيل الرابع ضد مصر؟

أهم المعلومات عن أبحاث جامعة القاهرة الخاصة بأدوية علاج كورونا

أهم المعلومات عن أبحاث جامعة القاهرة الخاصة بأدوية علاج كورونا

ارتفاع صادرات البطاطس لـ272 ألف طن وانفراج بالأسواق العالمية لاستقبال الشحنات

ارتفاع صادرات البطاطس لـ272 ألف طن وانفراج بالأسواق العالمية لاستقبال الشحنات

"نجوم الجبار" تنحرف غرباً وتزين سماء مصر والوطن العربى

"نجوم الجبار" تنحرف غرباً وتزين سماء مصر والوطن العربى

قانون الإدارة المحلية يلزم الحكومة بإصدار استراتيجية تنمية قدرات الكوادر

قانون الإدارة المحلية يلزم الحكومة بإصدار استراتيجية تنمية قدرات الكوادر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة