أخبار المحافظات.. توفير ماكينة صراف آلى متنقلة لخدمة أهالى بئر العبد بشمال سيناء

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الثلاثاء، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

توفير ماكينة صراف آلى متنقلة لخدمة أهالى بئر العبد بشمال سيناء

أعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء فى بيان له أن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، استجاب لمطالب أهالى المدينة بتوفير سيارة ماكينة الصرف الآلي المتنقلة لصرف المرتبات لتخفيف الزحام على ماكينات البنك المتواجد ببئر العبد فى إطار إجراءات تخفيف الزحام للحد من خطر انتشار فيروس كورونا .

وتابع محسن سالم رئيس مدينة بئر العبد مع مدير فرع البنك بالمدينة إجراءات تغذية ماكينات الصرف الآلية بالسيارة المتنقلة لصرف المرتبات والمعاشات ببئر العبد للحد من الزحام على الماكينات.

وأطلق اليوم مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء ظهر اليوم الثلاثاء حملة تعقيم شوارع المدينة والأحياء بمشاركة مختلف الجهات الحكومية واهالى المدينة .

وقال محسن سالم، رئيس مركز ومدينة بئر العبد بشمال سيناء، أن الحملة هى مبادرة يشارك فيها الجميع من جهات ومسؤولين رسميين ورموز العمل الأهلى، وبدأت بتعقيم وتطهير شوارع المدينة الرئيسية ولاتزال متواصلة حتى الانتهاء من تعقيم مختلف أنحاء المدينة .

محافظة الإسكندرية تحذر من عاصفة ترابية مثيرة للرمال والأتربة الخميس المقبل

أصدرت محافظة الاسكندرية، بيان مساء اليوم الثلاثاء، حذرت فيه المواطنين من احتمالية تعرض المحافظة لعاصفة نشطة مثيرة للرمال والأتربة اعتبارا من فجر الخميس القادم، وأشارت محافظة الإسكندرية أن هذا التحذير يأتى فى ضوء الاجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة، وحرصا على صحة المواطنين خاصة مرضى حساسية الصدر والرمد.

وأشار بيان المحافظة، أنه نظرا لاحتمالية تعرض المحافظة لعاصفة نشطة مثيرة للرمال والأتربة اعتبارا من فجر الخميس 26 مارس حتى فجر الجمعة 27 مارس الجارى، بناءً على البيانات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين بتوخى الحذر، وضرورة تجنب الخروج بقدر المستطاع وفى المقام الأول لمرضى حساسية الصدر والرمد من التعرض لهذا الطقس، عدم ركن السيارات تحت لوحات الإعلانات والأشجار، والقيادة ببطئ، عدم الوقوف اسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، والتأكد من تثبيت ووضع اللافتات واللوحات الكائنة خارج المبانى والتأكد من خلو الأسطح من أى أشياء حتى لا تؤدى العواصف المتوقع حدوثها الى أضرار للغير.

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على شركة نهضة مصر بالمداومة على أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء وخاصة بالشوارع الرئيسية والجانبية، مؤكداً على ضرورة إتباع كافة الإجراءات الاحترازية لعمال النظافة خلال أعمال التطهير، والالتزام بتعليمات وإرشادات الوقاية. واصفا إياهم بجنود النظافة، وذلك فى إطار حرص محافظ الإسكندرية على سلامة عمال النظافة بالإسكندرية وضمان توفير كافة أدوات السلامة لهم. مقدمًا الشكر لهم على المجهودات التى بذلوها خلال الفترة الماضية.

محافظ الإسماعيلية: تطبيق قرارات رئيس الوزراء بشدة وغرامة 4 آلاف جنيه للمخالف

أكد اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، على حتمية الالتزام من الجميع بتطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء بشان حظر حركة المواطنين وكذا حركة وسائل النقل العامة والخاصة على كافة الطرق العامة والخاصة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها ابتداءً من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا، تنفيذًا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين وتفعيلًا لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها كافة أجهزة الدولة لمكافحة الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.



اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية

وأعلن محافظ الإسماعيلية، غلق كافة المحلات التجارية والحرفية بما في ذلك محلات السلع والمراكز التجارية والمولات يوميًا من الساعة الخامسة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالى ولمدة أسبوعين اعتبارًا من الغد الأربعاء، كما تغلق كليا جميع المحلات والأنشطة التجارية بمختلف أشكالها يومي الجمعة والسبت من كل أسبوعين ولمدة أسبوعين وذلك لمنع التجمعات الجماهرية ولا يسري ذلك الغلق سواءً كليًا أو جزئيًا على المخابز ومحلات البقالة والسوبر ماركت والصيدليات.

كما يستمر غلق جميع المقاهي والكافتريات والملاهي والنواد الليلية والصالات الرياضية والشعبية والحضانات وقاعات الأفراح ودور المناسبات والأسواق الأسبوعية وغيرها من الأماكن التى تشكل تجمعات جماهرية بها من تاريخ صدور هذا القرار.

وأكد محافظ الإسماعيلية على تعليق تقديم الخدمات بكافة الجهات والمنشآت الحكومية التى تقدم خدمات للجمهور بنطاق المحافظة بما في ذلك الشهر العقاري والجوزات والمرور والسجل المدنى ولا يسر ذلك التعليق على المستشفيات والمراكز الطبية ومكاتب الصحة المختصة بالمواليد والوفيات.

كما أكد "بشارة"، على تعليق الدراسة بجميع المدارس بكافة مراحلها والجامعات والمعاهد الخاصة والحكومية بنطاق المحافظة وتوابعها مع استمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن خفض عدد العاملين بالجهات الحكومية وذلك لمدة أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.

كما شدد محافظ الإسماعيلية على جميع المختصين بالجهات الحكومية وأصحاب الشركات والمحلات التجارية بالاستمرار في أعمال التطهير والتعقيم للمبانى والمنشآت.

وأشار محافظ الإسماعيلية الى أهمية تفعيل دور وسائل الإعلام فى تكثيف حملاتها التوعوية للمواطنين لاستكمال خطة الدولة الشاملة لمواجهة التداعيات لفيروس كورونا المستجد حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين مع تطبيق القانون على المخالفين وتطبيق الغرامة التى تصل إلى 4 آلاف جنيه أو الحبس مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد قد تنص عليها أي قوانين أخرى بالدولة.

محافـظ المنوفية: ضبط مخزن لتصنيع الكحول والمطهرات مجهولة المصدر

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية بتنظيم حملة تفتيشية بقرى المركز وبالتعاون مع مباحث التموين بشبين الكوم وإدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة .



محافظ المنوفية

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية باستمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومحلات المستلزمات الطبية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أسفرت عن ضبط مخزن مخالف بقرية ميت العبسى لتصنيع وتعبئة الكحول والمطهرات وكذا أدوية مجهولة المصدر، وتم مصادرة جميع المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقد أكد محافظ المنوفية على استمرار شن الحملات التموينية والتفتيشية بنطاق المحافظة لضبط أى مخالفات أو ممارسات احتكارية، مشدداً على عدم التهاون مع المخالفين واتخاذ الإجراءات الرادعة حيالهم حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين وفى ظل تداعيات هذه الأزمة لانتشار فيروس كورونا المستجد .كما ناشد المحافظ المواطنين بضرورة مساعدة الأجهزة التنفيذية والرقابية والإبلاغ عن أى مخالفات أو استغلال من قبل التجار عن طريق غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لاتخاذ اللازم.

وصول 20 ألف لتر مواد مطهرة لاستخدامها فى تعقيم المنشآت بالوادى الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن وصول 20 ألف لتر مواد مطهره للمحافظة، لتوزيعها على المراكز للاستخدام فى تعقيم المنشآت والسيارات المارة بمنافذ المحافظة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك بعد أن فرضت محافظة الوادي الجديد، أمس الأحد، تعقيمًا وتطهيرًا إجبارياً في المنافذ الحدودية ومداخل المحافظة، وذلك على كافة السيارات القادمة للمحافظة من المحافظة الأخرى وذلك ضمن الخطة التي تتبناها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا.



محافظ الوادى الجديد

وقال الدكتور ناجى محمد عوض، مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، إنه جرى الدفع بالفرق البيطرية بالفرافرة والخارجة وباريس للتواجد على المنافذ الخاصة بالمحافظة والتي تربطها بالمحافظات الأخرى لإجراء الرش والتعقيم ضمن توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد للوقاية من فيروس كورونا.

أضاف عوض أنه يجرى تعقيم سيارات النقل بمختلف أنواعها وأتوبيسات الركاب وسيارات الأجرة كما يجرى أيضا تعقيم كافة الحمولات التي تحملها هذه السيارات، مشيرا إلى أن الفرق الخاصة بالمديرية منتشرة على مدار 24 ساعة بجميع المنافذ. وأكد عوض أن الفرق البيطرية تم الدفع بها للتواجد بسيارات الأجرة لتعقيم جميع سيارات الأقاليم والخطوط الداخلية للوقاية من فيروس كورونا مضيفا أن أعمال التعقيم مستمرة.

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد التقي اليوم الثلاثاء برؤساء قرى مراكز الداخلة والفرافرة وبلاط وممثلي منظمات المجتمع المدني وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، وذلك في اجتماع عقده لمتابعه تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث أكد على ضرورة التنسيق مع الفنادق للمتابعة المستمرة للحالة الصحية للعاملين بها، للتأكد من عدم وجود أي إصابات.