أخبار × 24 ساعة.. الصحة فى رسالة للمواطنين: لا تخرجوا من المنازل إلا للضرورة

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

الصحة العالمية: تسجيل 300 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا حول العالم

السيسي: مستمرون بإجراءاتنا بكل دقة فى مكافحة كورونا حفاظا على صحة المصريين

التعليم :لا تغيير فى جدول امتحانات الثانوية العامة تبدأ فى يونيو وتنتهى يوليو

الداخلية تتيح للمواطنين الحصول على تصاريح العمل عبر الإنترنت

السيسي يجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الصينى ويشيد باحتواء بكين لانتشار كورونا

وزير خارجية إيطاليا يشكر مصر لإرسالها طائرة محملة بمليون كمامة لمواجهة كورونا

التعليم توجه المديريات بوقف الإجراءات التنفيذية لامتحانات الإعدادية

مصرع 3 عمال وإصابة 8 آخرين فى انهيار مسجد تحت الإنشاء بكفر الشيخ

أبو هشيمة: ارجوكم اقعدوا فى البيت وأوجه الشكر للرئيس والحكومة على قرارتهم

الرئيس السيسي يصدر قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى

على جمعة: يجوز إخراج الزكاة لعامين مقبلين للتيسير على الناس.. فيديو

الصحة فى رسالة للمواطنين: لا تخرجوا من المنازل إلا للضرورة.. وتجنبوا الزيارات

مدير الصحة العالمية يدعو السيسي و18 زعيما ووزيرا لتحدى Safe Hands.. فيديو

المرور : طوارئ داخل غرف العمليات بعد رصد رياح مثيرة للأتربة بالطرق السريعة

فيروس كورونا يقتل أكثر من 15 ألف شخص حول العالم

وزير التعليم: إعداد دروس وبثها على القنوات التعليمية لطلاب الثانوية العامة

الأرصاد: غدا طقس معتدل وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 26 درحة

وفاة اللواء شفيع عبد الحليم داوود بعد إصابته بفيروس كورونا