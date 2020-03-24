اليوم السابع
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أحمد الوكيل: قرارات الرئيس السيسى تحفز الأنشطة الاقتصادية الفترة المقبلة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 05:00 ص
أحمد الوكيل: قرارات الرئيس السيسى تحفز الأنشطة الاقتصادية الفترة المقبلة رجل الأعمال أحمد الوكيل
كتب إسلام سعيد

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أشاد رجل الأعمال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، بالقرارات التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة ما يتعلق بدور البنك المركزي بضخ 20 مليار جنيه لإنقاذ البورصة المصرية، إضافة إلى خفض الفائدة وقرارات القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات ستخفف من الآثار السلبية لهذا الوضع الذى يؤثر على الاقتصاد العالمي ككل وليس مصر فقط 
 
وأضاف الوكيل في تصريحات خاصة، أن الأزمة الحالية تحتاج  تكاتف القطاع الخاص مع الحكومة للحيلولة دون مزيد من التأثر للاقتصاد المصرى جراء انتشار وباء كورونا، خاصة على الصناعة وحركة الصادرات، لافتاً إلى أن تخصيص مليار جنيه لرد جزء من متأخرات المصدرين خطوة إيجابية.
 
وتابع رئيس غرفة الاسكندرية التجارية، أن خسائر البورصة كانت كبيرة على مدار الفترة الماضية، لكن مع قرار الرئيس بإعفاء المستثمرين الأجانب من ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة وتأجيلها للمصريين حتي 2022 ستؤدى إلى حدوث انتعاشة فى حركة التداولات وستؤدى إلى حدوث مكاسب بالبورصة.
 
وأشار أحمد الوكيل، إلى أن طريقة تعامل الحكومة مع أزمة فيروس كورونا، والإجراءات التى يتم اتخاذها تباعا تؤكد أن هناك رؤية واضحة من الدولة للخروج من النفق المظلم وعبور المرحلة الحركة الحالية، خاصة القرارات المتعلقة بدعم القطاع الصناعى لأنه القطاع الأول المسئول عن توفير فرص عمل جديدة.

احمد الوكيل

غرفة الاسكندريه

الغرفة التجارية

قرارات الرئيس

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