Covidiot.. مصطلح جديد بالقاموس فى زمن "كورونا".. تعرف على معناه

كتبت مريم بدر الدين

أضاف قاموس "urban" مصطلح جديد له وهو " Covidiot" وذلك بعد تفشى فيروس كورونا المستجد فى عدد كبير من دول العالم، وذلك لوصف الأشخاص التي تتجاهل توصيات "التباعد الاجتماعي" مما يساعد على انتشار الفيروس، وكذلك الشخص الذي ينشر مخاوف تخص التسوق ويستنزف البضائع ويحرم الناس منها.





ووفقا لصحيفة "إكسبريس"، أن شرح المصطلح هو "شخص يتجاهل التحذيرات المتعلقة بالصحة العامة أو السلامة"، و"الشخص الذي يستنزف البضائع ويحرمها من جيرانه"، وتتكون الكلمة من شقين وهم "Covid" وهو فيروس كورونا، والشق الثاني هو"idiot" ويعني الشخص المهمل.

ويقدم القاموس على الإنترنت أمثلة لكيفية استخدام العبارة ، بما في ذلك: "هل رأيت 300 لفة من ورق التواليت في سلته الخاصة بـ Covidiot؟"، وتم التصويت على التعريف الجديد مئات المرات من قبل مستخدمي الموقع.

في مؤتمر صحفي في داونينج ستريت، قال المدير الطبي الوطني فى إنجلترا ستيفين باويس إن الناس الذين يقومون بتخزين الضروريات بما في ذلك الطعام والأدوية وورق التواليت "يجب أن يخجلوا".

ومن ناحية أخرى، كشفت منظمة الصحة العالمية أن وقف انتقال العدوى واكتشاف المرضى مبكرا وعزلهم، هى أهم الأهداف الاستراتيجية لها حول فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وحددت منظمة الصحة العالمية أهم أهدافها الاستراتيجية لمواجهة الفيروس المستجد، منها وقف انتقال العدوى، اكتشاف المرضى مبكراً وعزلهم ورعايتهم، معالجة النقاط المجهولة المهمة عن الوخامة والانتقال والعدوى والعلاج، الاتصال حول المخاطر ومكافحة المعلومات الخاطئة وتقليل الآثار الاجتماعية والاقتصادية.