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462 حالة وفاة فى إسبانيا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والإجمالى يتخطى 2000

الإثنين، 23 مارس 2020 12:59 م
462 حالة وفاة فى إسبانيا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والإجمالى يتخطى 2000 كورونا
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة العربية فنى نبأ عاجل لها أن 462 حالة وفاة جديدة فى إسبانيا خلال 24 ساعة والإجمالى يتخطى الألفين.

أعلنت إسبانيا اليوم الاثنين ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 2182 شخصا، جاء ذلك بحسب ما نقلته شبكة سكاى نيوز الإخبارية، كانت وزارة الداخلية الإسبانية، قالت أمس الأحد، أن اسبانيا ستفرض قيودا على دخول معظم الأجانب عبر الموانئ والمطارات خلال الثلاثين يوما القادمة لوقف تفشى فيروس كورونا.

يأتى الحظر، الذى يبدأ سريانه منتصف الليل، بعد بضعة أيام من فرض السلطات الاسبانية قيودا على حدودها البرية مع فرنسا والبرتغال.

 كان قادة الاتحاد الأوروبى قد اتفقوا على إغلاق الحدود الخارجية للاتحاد لمدة 30 يوما.

وقالت الوزارة فى بيانها إنه سيسمح للمواطنين الاسبان والأجانب الذين يعيشون فى اسبانيا وأفراد الطواقم الطبية وعمال الشحن والعاملين فى مجال الصحة والدبلوماسيين بالسفر كالمعتاد.


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كورونا

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