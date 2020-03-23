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"يديعوت": وضع 65 من المتدينين اليهود رهن الحجر الصحي في إسرائيل

الإثنين، 23 مارس 2020 06:01 م
"يديعوت": وضع 65 من المتدينين اليهود رهن الحجر الصحي في إسرائيل الحريديم
كتب- هاشم الفخراني

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كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية النقاب عن أنه تم وضع 65 من الطائفة الحريدية في إسرائيل رهن الحجر الصحي عقب عودتهم من ولاية نيويورك الأمريكية يوم الخميس الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن السلطات الأمريكية قررت وضع هؤلاء في طائرة خاصة  خشية تقشي الوباء إذا ما تم وضعهم على متن طائرة عامة ، مشيرة إلى أن هذه الحالات تعد الأولى لمجموعة من الحريديم خارج إسرائيل يتم اكتشافها مصابة بفيروس كورونا الجديد.

يأتي ذلك عقب ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس إلى 1238 مصابًا، وُصفت حالة 24 منهم بالخطيرة، مع مرور شهر على اكتشاف أول إصابة في إسرائيل".

وتعتزم إسرائيل تمديد التوقيت الشتوى لمدة شهر على خلفية استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد بإسرائيل، وقال وزير الصحة الإسرائيلى يعقوب ليتسمان مساء أمس الأحد، إن الحكومة الاسرائيلية تدرس تأخير العمل بالتوقيت الصيفي لحث المواطنين على التقليل من خروجهم للشوارع، موضحاً خلال مقابلة مع القناة الثانية أن وزير الداخلية ارييه أدرعي يعمل على تحقيق هذه الخطوة بهدف التقليل من خروج المواطنين خارج منازلهم والتقليل من عدد الإصابات بالفيروس.

وذكرت مصادر اسرائيلية بوقت لاحق ان المستشار القضائي ماندلبيت وافق على تمديد التوقيت الشتوي شهرا حتى 1 مايو المقبل.

وشدد ليتسمان على أهمية الحفاظ على الحجر الصحي والعزل المنزلي وابتعاد الناس عن بعضهم البعض والتقليل من الاحتكاك، وسط توقعات بإعلان حظر التجول في أنحاء إسرائيل قريباً حيث سيتم تقسيم إلى 4 أقسام .


إسرائيل

كورونا

حريديم

تل ابيب

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