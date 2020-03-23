اليوم السابع
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ولى عهد دبى للمواطنين: خليكم فى البيت.. نحن أقوى بتضامننا

الإثنين، 23 مارس 2020 07:42 م
ولى عهد دبى للمواطنين: خليكم فى البيت.. نحن أقوى بتضامننا الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولى عهد دبى
إيمان حنا

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وجه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، نصيحة للمواطنين بالبقاء فى منازلهم حفاظا على صحتهم وعائلاتهم، قائلا :" خليكم بالبيت، لنتذكر جميعاً نحن أقوى بتضامننا، نحن هنا من أجلكم ونحن على ثقة بكم وبالتزامكم جميعاً وبتصرفكم بمسؤولية ووعي في هذه الظروف ".

وأضاف الشيخ حمدان، أن الإمارات استطاعت تأمين الحماية المطلوبة بفضل الله وبفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها أعضاء فرق استجابة الطوارئ.

وقال عبر حسابه على انستجرام: "من خلال متابعتنا يومياً لما يجري حول العالم فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" نرى أن الوضع يزداد سوءا بشكل ملحوظ، ولكن بفضل الله وبفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها أعضاء فرق استجابة الطوارئ في الدولة استطعنا تأمين الحماية المطلوبة لمجتمعنا حتى اللحظة".

وأضاف : "من الآن وللحفاظ على سلامة المجتمع علينا جميعاً أن نتفهم خطورة الوضع وندرك الحقائق التي تتكشف حولنا، نحن في دبي لسنا بمعزل عما يشهه العالم".

وتابع قائلاً: "هذا الوباء يمثل تهديداً حقيقياً لنا جميعاً ولعائلاتنا ولأصدقائنا. الطريقة الوحيدة لضمان سلامة أحبابنا هي أن نتصرف بمسؤولية الآن وهذه المسؤولية على الجميع دون أي استثناء، خلك في البيت".

وأوضح أن التباعد الاجتماعي لم يعد خياراً بل بات ضرورة مطلوبة منا جميعا لتأمين سلامة مديتنا ومجتمعنا.

 


ولى عهد دبى

حمدان بن راشد

كورونا

الامارات

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