وكيل صحة الأقصر يستعرض توصيات الصحة العالمية لمكافحة "كورونا".. تعرف عليها

الأقصر - أحمد مرعى

صرح الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه طبقاً لتوصيات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية يتم الالتزام بضرورة عزل كل من قدم إلى البلاد من الخارج وعزله بالمنزل لمدة 14 يوما، وفى حالة ظهور أى أعراض لفيروس كورونا على الشخص أو أى من المخالطين له، يجب الاتصال برقم 105 الخط الساخن الخاص بعمليات وزارة الصحة والسكان.

وشملت الإرشادات التأكيد على التوصيات السابق ورودها من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، بأنه لا يتم إجراء أى تحليل لفيروس كورونا لأى شخص سوى من ظهرت عليه الأعراض الخاصة بالفيروس، ويتم توقيع الكشف الطبى من قبل أحد الأطباء المختصين بمستشفى الحميات، ويؤكد وكيل وزارة الصحة أنه لا ضرورة للتوجه إلى المستشفيات سوى من ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا ومنها الحمى، والسعال، وضيق التنفس.

كما أوصى وكيل وزارة الصحة بالأقصر بضرورة غسل اليدين بشكل دورى بالماء والصابون أو باستخدام معقم اليدين الكحولى، وذلك عقب التعامل مع الحيوانات أو فضلاتها، وبعد الكحة أوالعطس، وعندما تكون الأيدي متسخة، وعند رعاية المرضى، وقبل تناول الطعام، وبعد العودة من الخارج، وبعد استخدام المرحاض، موضحاً أن فيروس كورونا المستجد ينتقل عن طريق الرذاذ الناتج عن الرشح، والكحة، والعطس، والعينين، وتتضمن علامات العدوى وأعراض فيروس كورونا، الحمى، والسعال، وضيق التنفس.

وكانت قد سلمت منطقة الأقصر الأزهرية، أمس الأحد، الإدارات التعليمية خمسة أجهزة رش لتعقيم وتطهير كافة المعاهد الأزهرية بمحافظة الأقصر، وذلك في إطار الخطة الوقائية المتكاملة التي اتخذها الأزهر الشريف للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا (كوفيد 19) والتي تكفل سلامة وصحة الطلاب وجميع العاملين بالعملية التعليمية، وذلك بناء على تعليمات رئاسة الحكومة لمكافحة فيروس كورونا بكافة أنحاء مصر.