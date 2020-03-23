وكيل أوقاف المنيا: تغيير أسماء 140 مسجدا تابعة للجماعات المتطرفة

قال الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف، فى تصريح خاص لليوم السابع أن مديرية الأوقاف بالمنيا، ملتزمة بقرار الدكتور مختار جمعه وزير الأوقاف، بشأن إغلاق المساجد فى أوقات الصلاة لمنع التجمعات وحرصا على سلامة المصلين.

وأضاف عبد الرازق، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، وغرف عمليات على مستوى الإدارات، وتلك الغرف من شانها متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من وزير الاوقاف الخاصة باغلاق المساجد فى الصلاة، حيث يتم عمل مذكرة بالعرض عن المتابعات المستمرة لتنفيذ القرارات الصادرة واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المخالفين .

واشار سلامة ، إلى أن المديرية كانت تعكف فى الفترة الماضية على حصر المساجد التى كانت تابعة للجماعات الإرهابية من أجل تغيير اسمائها ، وقال بالحصر تبين وجود 140 مسجدا على مستوى المحافظة كانوا تابعين لهم وتم تغيير اسمائها، واصبحت كاملة تحت إشراف الأوقاف .

وعن الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان قال وكيل وزارة الأوقاف اننا ننتظر التعليمات الصادرة من الوزارة ، وندعوا الله اولا ان يزيل هذا البلاء عن مصرنا الحبيبه والعالم اجمع .

وكانت مديرية الأوقاف قد قامت بتعقيم وتطهير المساجد بكافة مراكز المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطرى، لتعقيم وتطهير كافة المساجد، بجانب المبادرات الشبابية التى تقوم بأعمال التطهير والتعقيم .

وكان الدكتور مختار جمعه وزير الاوقاف قد أصدر قرارا بايقاف الصلاة فى المساجد حرصا عل. سلامة وصحة المصلين ، فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد ، وكاجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وكانت محافظة المنيا قد اتخذت العديد من الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا ،ومنها تعقيم وتطهير المصالح والمؤسسات الحكومية والمساجد ، وكذلك الغاء المناسبات والافراح وسرادقات العزاء ومنع اى تجمعات بداخل المحافظة ، لمواجهة فيروس كرونا المستجد ، وناشد اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا ، المواطنين بالالتزام بالاجراءات الاحترازية والبقاء فى المنازل ومنع التجمعات حرصا على سلامتهم .