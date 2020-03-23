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وكيل أوقاف الأقصر: جولات مكثفة لمتابعة المساجد وتطبيق قرار الغلق

الإثنين، 23 مارس 2020 08:00 ص
وكيل أوقاف الأقصر: جولات مكثفة لمتابعة المساجد وتطبيق قرار الغلق الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة للمديرية، وذلك بناء على تعليمات الوزارة الأخيرة والخاصة بإغلاق المساجد عن الجمع والجماعات، قام خلال الساعات الماضية برفقة الشيخ عبد الستار إبراهيم أبو الحجاج رئيس قسم شئون القرآن الكريم بالمديرية، بالمرور على العديد من المساجد وذلك فى النطاق الجغرافى لمركز ومدينة البياضية ومدينة الأقصر للتأكد من تطبيق هذا القرار.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر لـ"اليوم السابع" أنه يتابع تنفيذ القرار أولاً بأول وعلى مدار الساعة لمعاقبة المخالفين، حيث تم المرور على كل من المساجد التالية: "الشهيد بقرية البغدادى، وآل البيت، والفتح، والتوحيد بمدينة البياضية، والشيخ صالح الجعفرى، والإيمان بنجع الشيخ بمركز ومدينة البياضية"، وكل هذه المساجد فى النطاق الجغرافى لمركز ومدينة البياضية، وتم المرور على مساجد حمزة بن عبد المطلب، ومسجد المستشفى الدولى، والسلطان أبو العلا، والحرمين، والإيمان بمدينة الأقصر، وكل هذه المساجد فى النطاق الجغرافى لمدينة الأقصر.

وأشار الشيخ سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، إلى أنه تقرر تكوين غرف العمليات والمتابعة الفرعية من مديرى الإدارات والمفتشين ورؤساء الأقسام وجميع العاملين بالمساجد كل فى مجال اختصاصه، وذلك لمتابعة أوجه النشاط الدعوى على مستوى المديرية والمرور على المساجد كل فى نطاق اختصاصه والوقوف على الطبيعة على العمل الدعوى بها، وتنفيذ تعليمات الوزارة بخصوص هذا الموضوع ومعالجة أوجه القصور بها أن وجدت، وذلك عن طريق الجهات المختصة بالمديرية.

وكانت قد أعلنت مديرية أوقاف الأقصر بدء تفعيل قرار وزارة الأوقاف بإيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات على مستوى المحافظة ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان فى المساجد دون الزوايا والمصليات، بالصيغة التالية: "اللهُ أكبر، اللهُ أكبر. اللهُ أكبر، اللهُ أكبر. أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله - أشهد أن محمدًا رسولُ الله . أشهد أن محمدًا رسول الله - ألا صلوا فى بيوتكم ألا صلوا فى رحالكم - الله أكبر الله أكبر - لا إله إلا الله".


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