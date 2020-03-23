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أفاد مصدر طبي في كربلاء بالعراق، اليوم الاثنين ، بوفاة امرأة مصابة بفيروس كورونا في أحد مستشفيات المحافظة.

وقال المصدر، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن: "امرأة مصابة بفيروس كورونا توفيت، اليوم، في قسم الحميات بمدينة الإمام الحسين الطبية في كربلاء"، موضحا أن السيدة تبلغ من العمر 70 عاما ، وتعاني من أمراض مزمنة.

يشار إلى أن وزارة الصحة العراقية أعلنت -أمس الأحد- تسجيل 19 إصابة جديدة ب‍فيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين في عموم العراق منذ بدء انتشار الفيروس إلى 233 اصابة، و23 حالة وفاة و57 حالة شفاء.