وزير القوى العاملة يتابع مستحقات ثانى متوفى بـ"كورونا" بإيطاليا

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية المصرية بميلانو، بمتابعة مستحقات المواطن المصري علاء مصطفى حسن البالغ من العمر 51عاما إثر إصابته بفيروس كورونا وإبلاغ تعازيه لأسرته.
وأوضح هيثم سعد الدين ، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة : أنه بالمتابعة مع مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أشار الملحق العمالي مجدي حسنين، إلي المواطن المصري علاء مصطفى حسن المتوفي إثر إصابته بفيروس كورونا يعتبر الحالة الثانية ، وهو من مركز أبو حماد قرية كفر ابو نجم بمحافظة الشرقية، وتم تكفينه ودفنه حسب الشريعة الإسلامية في مقابر المسلمين، من خلال منظمه الايكوي التي تتكفل بدفن موتي المسلمين.
وقال سعد الدين : إنه جاري الاتصال بزوجته وأولاده الموجودين في إيطاليا لإبلاغهم خالص عزاء وزير القوي العاملة الشخصي، والوزارة ، والسفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو وأسرة القنصلية، فضلا عن طلب المستندات الخاصة بإعلام الوراثة ، وأي أوراق أو مستندات لديهم لمتابعة مستحقات الأسرة.
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