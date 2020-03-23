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وزير القوى العاملة يتابع مستحقات ثانى متوفى بـ"كورونا" بإيطاليا

الإثنين، 23 مارس 2020 08:38 م
وزير القوى العاملة يتابع مستحقات ثانى متوفى بـ"كورونا" بإيطاليا محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية المصرية بميلانو، بمتابعة مستحقات المواطن المصري علاء مصطفى حسن  البالغ من العمر 51عاما  إثر إصابته بفيروس كورونا  وإبلاغ تعازيه لأسرته.

وأوضح هيثم سعد الدين ، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة : أنه بالمتابعة  مع مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أشار الملحق العمالي مجدي حسنين، إلي المواطن المصري علاء مصطفى حسن المتوفي إثر إصابته بفيروس كورونا  يعتبر الحالة الثانية ، وهو من مركز أبو حماد قرية كفر ابو نجم بمحافظة الشرقية، وتم تكفينه ودفنه حسب الشريعة الإسلامية في مقابر المسلمين، من خلال  منظمه الايكوي التي  تتكفل بدفن موتي المسلمين.

وقال سعد الدين : إنه جاري الاتصال بزوجته وأولاده الموجودين في إيطاليا لإبلاغهم خالص عزاء وزير القوي العاملة الشخصي، والوزارة ، والسفير إيهاب أبو سريع  القنصل العام بميلانو وأسرة القنصلية، فضلا عن  طلب المستندات الخاصة بإعلام الوراثة ، وأي أوراق أو مستندات لديهم لمتابعة مستحقات الأسرة.

وكان محمد العبد ، رئيس الجمعية الإيطالية المصرية، كشف عن وفاة ثانى مصرى بإيطاليا بسبب فيروس كورونا، وأوضح رئيس الجمعية الإيطالية المصرية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المصرى مقيم فى قرية بالقرب من ميلانو وهو مصرى من محافظة الشرقية بمركز ابو حماد قرية أبو نجم وعمره 51 سنة وأصيب بالعدوى من صاحب العمل و لم يكن يعانى من أى أمراض.
 
وأشار رئيس الجمعية الإيطالية المصرية، إلى أن المواطن المصرى ذهب للمستشفى فى اليومين الماضيين وكانت حالته الصحية سيئة وتوفى بعد يومين من وصوله للمستشفى، لافتا إلى أن أسرته أصيبت وهم الآن فى الحجر الصحى.
 
 

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