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خلفا للمستشار عادل السعيد..

وزير العدل ينتدب المستشار تامر الفرجانى رئيسا للكسب غير المشروع

الإثنين، 23 مارس 2020 05:19 م
وزير العدل ينتدب المستشار تامر الفرجانى رئيسا للكسب غير المشروع المستشار عمر مروان وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم

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وافق المستشار عمر مروان وزير العدل، على ندب المستشار تامر الفرجانى رئيسا لجهاز الكسب غير المشروع بدلا من المستشار عادل السعيد رئيس محكمة الاستئناف.

 

المستشار تامر الفرجانى عمل بالنيابة العامة حتى أصبح رئيساً لنيابة أمن الدولة العليا ومحاميا عاما لها فى يوليو 2013، ثم عاد الى محكمة الاستئناف، كما عين محاميا عام أول لإدارة التحفظ على الأموال بمكتب النائب العام .

 

اما المستشار عادل السعيد فقد عمل رئيسا للمكتب الفني بمكتب النائب العام ومتحدثًا باسم النيابة العامة، وفي عام 2010، أنتدب نائبا عاما مساعد ثم تم انتدابه فى عام 2013 كمساعدا لوزير العدل لشئون الكسب غير المشروع.

 

 

 


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