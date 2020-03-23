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وزير الزراعة تطوير منظومة منافذ التسويق والاستفادة من مصانع التغذية المدرسية

الإثنين، 23 مارس 2020 11:06 ص
وزير الزراعة تطوير منظومة منافذ التسويق والاستفادة من مصانع التغذية المدرسية اجتماع وزير الزراعة
كتب عز النوبى

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أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على  العمل على تطوير منظومة منافذ التسويق التابعة للوزارة والمنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، التى يتم من خلالها طرح المنتجات والسلع الغذائية، بحيث يتم توحيد جهود كافة القطاعات والهيئات التى تمتلك منافذ بيع، وتعظيم الاستفادة القصوى منها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده بحضور المهندس مجدى عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، والدكتور علاء عزوز  رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، والدكتور ممدوح السباعى، رئيس قطاع الإنتاج، والمهندس إبراهيم الدسوقى، المشرف على الزراعات المحمية، والدكتور صبحي محسن المشرف على المشروع الخدمى للتغذية المدرسية.

وأشار السيد القصير، وزير الزراعة، إلى أن تطوير منظومة المنافذ تستهدف رفع كفاءتها وتعظيم الاستفادة القصوى منها لتقديم خدمة مميزة وبأسعار تنافسية للمواطنين فضلا عن دعم الفلاح والمزارع بعرض منتجاته بهذه المنافذ، لضمان هامش ربح جيد، لافتاً إلى أنه سيتم أيضاً إعادة النظر فى خريطة توزيع هذه المنافذ بحيث يتم فتح منافذ جديدة في المناطق الأكثر احتياجاً لها.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة، إيضاً ضرورة تطوير منظومة مصانع التغذية المدرسية  ورفع كفاءتها وتعظيم الاستفادة القصوى منها لتقديم خدمة مميزة وبأسعار تنافسية للمواطنين، بحيث يتم إنتاج مخبوزات اخرى تتماشى مع طلبات المستهلكين وتساهم فى رفع جزء من العبء الملقى عليهم بالبيع بأسعار تنافسية.

وشدد وزير الزراعة على إنشاء جهاز تسويق قوى يتولى التسويق الكامل لانتاج المصانع، والتنسيق الكامل فيما بين إدارة المصانع والمنافذ التابعة للوزارة فى عرض انتاج المصانع بتلك المنافذ لزيادة الجدوى الاقتصادية للطرفين.


 

التغذية المدرسية

منافذ التسويق

الزراعات المحمية

قطاع الإنتاج

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