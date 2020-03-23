اليوم السابع
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الإثنين، 23 مارس 2020 06:24 م
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وزير الدفاع السودانى: نسعى لبناء جيش قومى بعيدا عن الانتماءات السياسية

الإثنين، 23 مارس 2020 06:23 م
وزير الدفاع السودانى: نسعى لبناء جيش قومى بعيدا عن الانتماءات السياسية الفريق أول ركن جمال الدين عمر وزير الدفاع السودانى
أ ش أ

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أكد الفريق أول ركن جمال الدين عمر وزير الدفاع السودانى عضو الوفد الحكومى لمفاوضات السلام، السعى لبناء جيش قومى موحد بعيدا عن الانتماءات السياسية، معربا عن الأمل فى أن يكون الجيش الذى يقود البلاد فى المرحلة المقبلة، يمثل كل السودان ويحمى حدوده ويشكل درعا وأمنا للبلاد.
 
وشدد عمر - فى تصريح عقب مشاركته فى جلسة المفاوضات بين وفد الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية _ شمال _ جناح مالك" فى جوبا اليوم الاثنين- على الالتزام بإكمال ملف الترتيبات الأمنية مع الحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار فى الموعد المحدد له.
 
وتوقع أن يكون ملف الترتيبات الأمنية مع الجيش الشعبى نموذجا لبقية الحركات وللحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور مستقبلا.
 
وقال وزير الدفاع السودانى إن الطرفين تعهدا بالعمل بذات الروح والعزيمة التى أنجزت بها الملفات الأخرى حرصا على تحقيق السلام الشامل فى السودان.
 
وتعهد باستكمال المفاوضات رغم الظروف الصحية التى يعانى منها العالم بسبب فيروس كرونا، لافتا إلى تقليص الوفود المتفاوضة تنفيذا لموجهات وإرشادات حكومة جنوب السودان ممثلة فى وزارة الصحة.
 

السودان

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وزير الدفاع السودانى

الحكومه السودانيه

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