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وزير الدفاع الروسى يناقش مع الرئيس السورى وقف إطلاق النار فى إدلب

الإثنين، 23 مارس 2020 04:09 م
وزير الدفاع الروسى يناقش مع الرئيس السورى وقف إطلاق النار فى إدلب بشار الاسد
كتب محمد عبد العظيم

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 ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الوزير سيرجي شويجو بحث مع الرئيس السورى بشار الأسد سبل ضمان وقف إطلاق نار دائم في منطقة إدلب السورية أثناء محادثات بينهما في سوريا.

كما بحث شويجو مع الأسد تقديم روسيا لمساعدات إنسانية إلى سوريا ومساعدة اقتصاد سوريا على التعافى بدعم من مختصين روس ومختلف أوجه التعاون العسكري والفني.

تتواصل الخسائر الكبرى التي يتكبدها النظام التركى وفصائله المسلحة الإرهابية، في سوريا ، في الوقت الذى سقط فيه عدد كبير من الجنود الأتراك، خلال هجوم من الجيش السورى على رتل عسكرى في مدينة إدلب.

 


روسيا

سوريا

اخبار سوريا

بشار الاسد

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