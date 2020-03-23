وزير الدفاع الإسرائيلي يطلب من نتنياهو إدارة الجيش لأزمة فيروس كورونا

كتب- هاشم الفخراني

ذكرت هيئة الإذاعة والبث التليفزيوني الإسرائيلى أن وزير الدفاع نفتالى بنيت طالب الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو لمجابهة فيروس كورونا المميت.

وقالت الهيئة إن وزارة الدفاع أوعزت إلى قيادات الجيش خلال اجتماع عقد منذ أيام إلى وحداتها المعنية وفي مقدمتها قيادة الجبهة الداخلية بالاستعداد لاحتمال اتخاذ قرار في هذا الصدد.

ويستند هذا الطلب الى قرار اتخذته الحكومة عام 2006 عندما كان أيهود أولمرت رئيس الوزراء يقضي بتكليف وزارة الدفاع بتشكيل طاقم خاص لإدارة أزمات، بالتعاون مع قيادة الجبهة الداخلية والهيئة المسؤولة عن إدارة المرافق العامة في حالات الطوارئ.

ولفتت الهيئة إلى أنه يخول القرار هذا الطاقم صلاحيات إدارة جميع الدوائر الحكومية في حالات الطوارئ، وستطرح وزارة المالية خلال الأيام المقبلة على صناع القرار خطة أخرى لدعم المرافق الاقتصادية في القطاع الخاص.

بدوره قال مدير عام وزارة المالية شاي بأباد في تصريح صباح اليوم، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية موشه كاحلون اتفقا مبدئيا على بلورة رزمة مساعدات مالية لأصحاب المحلات التجارية لا سيما الصغيرة.

ونشر مراقب الدولة في إسرائيل متنياهو انجلمان، اليوم الاثنين، تقريرا بشأن استعدادات الحكومة لتفشي الأمراض الوبائية في ضوء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكشف التقرير الرسمي الذي نشرته الإذاعة العامة الإسرائيلية عن سلسلة من حالات الفشل والإخفاق في استعداد وزارة الصحة في التأهب ومعالجة وتشغيل النظام الصحي في حال تفشي الأوبئة وتعرض حياة الإسرائيليين للخطر، ويتطرق التقرير الى الامراض المعدية والخطيرة مثل كورونا والحصبة والإنفلونزا والإيبولا.