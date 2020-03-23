اليوم السابع
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وزير الدفاع الأميركى: نعمل على تقليص العاملين داخل البنتاجون لمواجهة كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 07:18 م
وزير الدفاع الأميركى: نعمل على تقليص العاملين داخل البنتاجون لمواجهة كورونا البنتاغون
إبراهيم سعيد

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أكد وزير الدفاع الأميركي نحو 6 آلاف اختبار يجرى يوميا للجنود الأميركيين بشأن كورونا.

وأكد وزير الدفاع الامريكى، حسب ما نقلته قناة العربية، نعمل على تقليص عدد العاملين داخل البنتاجون منعا لانتشار فيروس كورونا، مشيرا أن اتخذنا كافة التجهيزات اللازمة لمواجهة تداعيات كورونا .

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أنها ما زالت تبحث كيفية الرد على الهجمات التى استهدفت القوات الأمريكية في العراق، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وكان مسؤول فى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قد نفى أنباء تحدثت عن نية القوات الأمريكية إعادة نشر المئات من قواتها فى العراق، وتحديدا من قواعد فى غرب الموصل وكركوك.

وقال المسؤول لقناة "الحرّة" الأمريكية دون الكشف عن هويته "إن لا خطة رسمية لإجراء ذلك".

وكان قائد القيادة الوسطى الأمريكية "سانتكوم" الجنرال كينيث ماكينزى قد أعلن الجمعة الماضى أن القوات الأمريكية ستنشر شبكة "باتريوت" الدفاعية الصاروخية في العراق في الأسابيع القليلة المقبلة.

وقتل جنديان، أمريكى وبريطانى، ومتعاقد أمريكى مساء الأربعاء فى هجوم بـ 18 صاروخ كاتيوشا استهدف قاعدة التاجى العسكرية العراقية التى تؤوى جنودا أمريكيين.

 

 


البنتاجون

العراق

القوات الأمريكية

الدفاع الأمريكية

فيروس كورونا

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