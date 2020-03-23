اليوم السابع
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وزير الإعلام اليمنى يوجه بوقف إصدار الصحف الورقية الحكومية والأهلية موقتًا

الإثنين، 23 مارس 2020 07:56 م
وزير الإعلام اليمنى يوجه بوقف إصدار الصحف الورقية الحكومية والأهلية موقتًا وزير الإعلام اليمنى معمر الاريانى
أ ش أ

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وجه وزير الإعلام اليمنى معمر الاريانى، اليوم الاثنين، بوقف إصدار الصحف الحكومية والأهلية الورقية موقتًا والاكتفاء بنسخها الإلكترونية وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، ‏وأوضح وزير الإعلام، فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن التوجيه يشمل كافة الصحف الرسمية والأهلية ابتداءً من يوم الأربعاء القادم الموافق 25 مارس 2020م وحتى يوم الأحد الموافق 12 أبريل 2020م، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف القرار باعتباره تهديد يمس بحياة المواطنين ومخالفة للإجراءات المتخذة لمجابهة فيروس كورونا الذى يجتاح العالم.
 
ودعا وزير الإعلام كافة ناشرى الصحف والزملاء الإعلاميين، إلى الالتزام بالقرار استشعارًا بالمسئولية الوطنية ومساندة جهود الحكومة فى منع ظهور وتفشى فايروس كورونا والحفاظ على اليمن خالى من الفيروس.
 

اليمن

الاعلام اليمنى

الحكومه اليمنيه

كورونا

فيروس كورونا

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