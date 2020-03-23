اليوم السابع
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خلال لقائه بمسئولى شركات المقاولات..

وزير الإسكان بشدد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بمدينة العلمين

الإثنين، 23 مارس 2020 02:01 م
وزير الإسكان بشدد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بمدينة العلمين وزارة الاسكان
كتب أحمد حسن

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استهل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارته التفقدية لمدينة العلمين الجديدة، برفقة قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعقد اجتماع مع شركات المقاولات المُنفذة للمشروعات المختلفة بالمدينة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم خلال الاجتماع، الاتفاق مع مسئولى شركات المقاولات العاملة بالمشروعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة، على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة، لحماية جميع العاملين بالمشروعات بالمدينة، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة، واتباع تعليمات وزارة الصحة، من أجل منع انتشار فيروس كورونا المستجد بين العاملين.

وأكد وزير الإسكان، أن الأولوية الأولى، هى حماية أرواح وصحة جميع العاملين بالمشروعات، والحفاظ على سلامتهم، فمن يستطيع من الشركات أن يستمر فى العمل بنسبة ١٠٠ ٪ من قوة العاملين، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية الصارمة، فليستمر بالعمل، ومن يستطيع الاستمرار فى العمل، بنسبة ٥٠ ٪ من قوة العمل، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية، فليستمر بالعمل، موضحاً أن الشركات التى لا تستطيع أن توفر الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العاملين، يمكنها إيقاف العمل لمدة أسبوعين، حتى تتضح الصورة فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد، مع إلزام مقاولى الباطن بصرف ٥٠ ٪ من مستحقات العاملين، بما فيها العمالة غير المنتظمة، خلال تلك الفترة.

وقال الوزير، إن وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستقوم بالتعجيل بصرف المستحقات المالية للشركات، حتى تتمكن من صرف مستحقات مقاولى الباطن، والتأكيد على إلزامهم بصرف ٥٠ ٪ من أجور العاملين فى حالة وقف الأعمال لمدة أسبوعين، مؤكداً أن الوزارة ستراعى مد مدة تنفيذ المشروعات، وستقدم كل الدعم الممكن للشركات، وذلك فى إطار المسئولية المجتمعية المشتركة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

جانب من لقاء وزير الاسكان بمسئولى شركات المقاولات بالعلمين الجديدة (1)
جانب من لقاء وزير الاسكان بمسئولى شركات المقاولات بالعلمين الجديدة

جانب من لقاء وزير الاسكان بمسئولى شركات المقاولات بالعلمين الجديدة (2)
لقاء وزير الاسكان بمسئولى شركات المقاولات بالعلمين الجديدة

جانب من لقاء وزير الاسكان بمسئولى شركات المقاولات بالعلمين الجديدة (3)
جانب من لقاء وزير الاسكان بمسئولى شركات المقاولات بالعلمين الجديدة

وزاره الإسكان

مدينه العلمين الجديده

عاصم الجزار

فيروس كورونا

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