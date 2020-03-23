وزيرا السياحة والنقل يبحثان سبل تعزيز التعاون والتنسيق لخدمة القطاع السياحى

كتبت آمال رسلان

اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، بحضور رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية ورئيس غرفة المنشآت الفندقية ورئيس غرفة الشركات السياحية لمناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق لخدمة القطاع السياحى.

وأوضح وزير السياحة والآثار أنه تم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة التى تدعم قطاع السياحة منها دراسة تشغيل قطارات نوم سياحية بين الأقصر والغردقة لربط المدن السياحية ببعضها وربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية ومدن البحر الأحمر بمدن وادى النيل، مشيرا إلى أن وزير النقل وجه المختصين بالوزارة بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لخدمة القطاع السياحى والمساهمة فى ظهوره فى أفضل صوره تليق بمكانة مصر العالمية.

وأشار وزير النقل أن هناك خطة لوزارة النقل لإعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكة حديد أبو طرطور/ قنا/ سفاجا/ الغردقة، لافتا إلى أنه مشروع استراتيجى ويخدم صناعة التعدين ونقل الركاب ويسهم مساهمة ايجابية فى تنمية الوادى الجديد والمحافظات التى يمر بها خط السكة الحديد. وخلال الاجتماع تم استعراض جهود وزارة النقل فى تطوير شبكة الطرق المختلفة وتنفيذ محاور للنيل فى صعيد مصر لخدمة المواطنين والمناطق السياحية، وكذلك جهود وزارة النقل فى رفع الموانيء النيلية والبحرية بما يجعلها تساهم في دعم النشاط السياحى والاقتصاد القومى.