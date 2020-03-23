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وزارة الصحة العمانية تُعلن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 01:45 م
وزارة الصحة العمانية تُعلن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا وزارة الصحة العمانية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أعلنت وزارة الصحة العمانية، عن تسجيل (11) إحدى عشرة حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19) لـ 7 مواطنين ومقيمين اثنين. تسع حالات منها مرتبطة بالسفر والمخالطة وتخضع حالتان للتقصي الوبائي. وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عمان (66) ستاً وستين حالة.

 

 

كان أعلن الطيران العماني عن تعليق رحلاته المجدولة بين مسقط و اسطنبول بجمهورية تركيا اعتبارًا من 25 مارس وحتى 31 مارس الجاري نتيجة القيود المفروضة على حركة السفر وفقا لصحيفة عمان، حيث أشار الطيران العماني بأن من لديهم حجوزات للسفر على هذه الوجهة التواصل مع مركز الاتصالات على 24531111 او بمكتب الطيران العماني في بلدانهم.

وفى السابق حذرت وزارة الصحة بسلطنة عمان من الرطوبة التي تزيد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، ودعت الوزارة مواطنيها بالبقاء في المنازل وقال  "نهيب بضرورة التزام الجميع بالبقاء في المنازل وعدم الخروج إلى الأودية وغيرها من أماكن التنزه الاعتيادية نتيجة تأثر اجواء السلطنة بمنخفض جوى مصحوب بهطول الأمطار وارتفاع نسبة الرطوبة فى الجو اللذين يزيدان من فرص بقاء الفيروس على الأسطح".
 
كانت أعلنت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) فى سلطنة عمان تقليص عدد الموظفين فى مقرات العمل فى الجهات الحكومية إلى ما لا يزيد عن 30% لإنجاز الأعمال الضرورية.
 
وأضافت اللجنة، فى بيان أمس الأحد، أن بقية الموظفين سيباشرون أعمالهم عن بُعد وعلى رؤساء الوحدات الحكومية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تأثر الأعمال الأساسيّة واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

 


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فيروس كورونا

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