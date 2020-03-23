وزارة الصحة العمانية تُعلن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية، عن تسجيل (11) إحدى عشرة حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19) لـ 7 مواطنين ومقيمين اثنين. تسع حالات منها مرتبطة بالسفر والمخالطة وتخضع حالتان للتقصي الوبائي. وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عمان (66) ستاً وستين حالة.

وزارة الصحة تُعلن عن تسجيل (١١) إحدى عشرة حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩) لسبعة مواطنين ومقيمين اثنين. تسع حالات منها مرتبطة بالسفر والمخالطة وتخضع حالتان للتقصي الوبائي. وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (٦٦) ستًا وستين حالة. pic.twitter.com/2uLLfXC0xc

كان أعلن الطيران العماني عن تعليق رحلاته المجدولة بين مسقط و اسطنبول بجمهورية تركيا اعتبارًا من 25 مارس وحتى 31 مارس الجاري نتيجة القيود المفروضة على حركة السفر وفقا لصحيفة عمان، حيث أشار الطيران العماني بأن من لديهم حجوزات للسفر على هذه الوجهة التواصل مع مركز الاتصالات على 24531111 او بمكتب الطيران العماني في بلدانهم.

كانت أعلنت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) فى سلطنة عمان تقليص عدد الموظفين فى مقرات العمل فى الجهات الحكومية إلى ما لا يزيد عن 30% لإنجاز الأعمال الضرورية.

وأضافت اللجنة، فى بيان أمس الأحد، أن بقية الموظفين سيباشرون أعمالهم عن بُعد وعلى رؤساء الوحدات الحكومية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تأثر الأعمال الأساسيّة واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.