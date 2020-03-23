وزارة الصحة العمانية تُعلن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية، عن تسجيل (11) إحدى عشرة حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19) لـ 7 مواطنين ومقيمين اثنين. تسع حالات منها مرتبطة بالسفر والمخالطة وتخضع حالتان للتقصي الوبائي. وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عمان (66) ستاً وستين حالة.
وزارة الصحة تُعلن عن تسجيل (١١) إحدى عشرة حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩) لسبعة مواطنين ومقيمين اثنين. تسع حالات منها مرتبطة بالسفر والمخالطة وتخضع حالتان للتقصي الوبائي. وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (٦٦) ستًا وستين حالة. pic.twitter.com/2uLLfXC0xc— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) March 23, 2020
كان أعلن الطيران العماني عن تعليق رحلاته المجدولة بين مسقط و اسطنبول بجمهورية تركيا اعتبارًا من 25 مارس وحتى 31 مارس الجاري نتيجة القيود المفروضة على حركة السفر وفقا لصحيفة عمان، حيث أشار الطيران العماني بأن من لديهم حجوزات للسفر على هذه الوجهة التواصل مع مركز الاتصالات على 24531111 او بمكتب الطيران العماني في بلدانهم.
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