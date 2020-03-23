اليوم السابع
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الإثنين، 23 مارس 2020 12:58 م
خالد صلاح
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وزارة التخطيط تعلن حصاد مرحلة البناء للنصف الأول من 19/2020 في قطاع الطاقة

الإثنين، 23 مارس 2020 11:58 ص
وزارة التخطيط تعلن حصاد مرحلة البناء للنصف الأول من 19/2020 في قطاع الطاقة الدكتورة هالة السعيد

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واصلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإعلان عن حصاد مرحلة البناء للنصف الأول من العام المالى 19/2020 فى كل القطاعات، حيث أعلنت الوزارة عن الملخص التنفيذي لتقرير حصاد قطاع الطاقة والمشروعات التى تم الانتهاء منها فى قطاعي الكهرباء والبترول خلال النصف الأول من 19/2020؛ وذلك فى إطار العمل على توعية المواطن بحجم الإنجازات التى تقدمها الدولة خلال فترة المتابعة.
 
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الإعلان عن حصاد مرحلة البناء فى القطاعات المختلفة يأتى فى ضوء الالتزام بالإعلان عن برنامج عمل الحكومة والبرامج والمشروعات التنموية بالدولة ومخرجات تلك المشروعات، مشيرة إلى أنه بالنسبة لمرحلة البناء للنصف الأول من 19/2020 في قطاع الطاقة؛ فقد تم الانتهاء من 156 مشروعًا في قطاعي البترول والكهرباء والطاقة المتجددة، بتكلفة استثمارية كلية نحو 28.7 مليار جنيه.
 
أضافت السعيد أنه بالنسبة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وحده؛ فقد تم الانتهاء من 147 مشروعًا، بتكلفة استثمارية كلية تقدر بحوالي 17 مليار جنيه، في كافة محافظات الجمهورية، فضلاً عن الانتهاء من مشروع "بنبان" للطاقة الشمسية، بأسوان، بإجمالي عدد محطات 32 محطة، قدرة 1465 ميجاوات، باستثمارات قطاع خاص حوالي 2 مليار دولار، أما في قطاع البترول، فقد تم الانتهاء من 9 مشروعات، بتكلفة استثمارية كلية 11.7 مليار جنيه. 
 
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أبرز مشروعات قطاع الكهرباء تتمثل فى التشغيل التجريبي للوحدة البخارية الثالثة بمحطة توليد جنوب حلوان، وإنشاء محطـة محـولات بنى سويف الصناعيـة، وخط بلاط / شرق العوينات، بمحافظة الوادي الجديد، بطول (2× 289 كم)، وقد حقق قطاع الكهرباء معدل نمو حقيقي بلغ 1.5 %، في النصف الأول من 19/2020، كما أنه خلال العام ونصف الماضيين، تم الانتهاء من 369 مشروعًا، بتكلفة كلية استثمارية 57 مليار جنيه.
 
كما أشار التقرير إلى أنه من أبرز مشروعات قطاع البترول؛ تنمية حقول شمال سيناء (المرحلة الثانية)، وحقول جنوب غرب بلطيم، بطاقة إنتاجية 75 مليون قدم3 من الغاز الطبيعي، وإنشاء شمندورة الشحن البحرى، بميناء الحمراء بمدينة العلمين، بطاقة مليون برميل زيت خام يوميًا، وأكد التقرير أن قطاع الغاز حقق معدل نمو حقيقي بلغ 4.5 % خلال النصف الأول، كما حقق قطاع تكرير البترول نموًا بنسبة 14.2%، ونموًا في عدد المشروعات بنسبة 29%، مقارنة بذات الفترة من العام المالي من 18/2019، وخلال العام ونصف الماضيين (يوليو 2018- ديسمبر 2019) تم الانتهاء من 16 مشروعًا بتكلفة استثمارية كلية حوالي 231 مليار جنيه. 
 
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لأبرز المشروعات المنتهية في قطاع الكهرباء خلال النصف الأو ل من 19/2020 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الانتهاء من 16 مشروعًا بمحافظة القاهرة، و14 مشروعًا بأسوان و8 مشروعات بالبحيرة، و7 مشروعات بالدقهلية و7 مشروعات آخرى بمحافظة دمياط، هذا بالإضافة إلى 5 مشروعات بكل من السويس والشرقية.

وزارة التخطيط

التخطيط

والتنمية الاقتصادية

قطاع الطاقة

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