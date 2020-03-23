واحد من كل ثلاثة اختبارات إيجابية لفيروس كورونا ناقلات صامتة.. "لم تظهر الأعراض"

كتبت إيناس البنا

لم يتمكن العلماء من الاتفاق على الدور الذي يلعبه انتقال الأعراض في انتشار Covid-19، حيث تشير البيانات الصينية المصنفة إلى أن ثلث حالات الإصابة بالفيروس التاجي قد تكون "حاملات صامتة" للفيروس دون إظهار أعراض عليهم.

وكان أكثر من 43 ألف شخص في الصين قد ثبتت إصابتهم دون ظهور أعراض فورية بنهاية فبراير وتم عزلهم، ولا يزال من غير الواضح ما هو الدور الذي يلعبه انتقال الأعراض في الوباء العالمي.

"حاملات صامتة"، تعنى أن الأشخاص المصابين بالفيروس التاجي الجديد تظهر عليهم أعراض متأخرة أو لا تظهر، ويمكن أن تصل إلى ان ثلث أولئك الذين ثبتت إصابتهم بالإيجاب ، وفقًا لبيانات حكومية صينية سرية مصنفة من قبل جريدة South China Morning Post .

أظهرت البيانات أن أكثر من ٤٣ الف شخص فى الصين ثبتت إصابتهم بـ Covid-19 بنهاية فبراير، ولكن لم تظهر عليهم أي أعراض فورية ، وتم وضعهم في الحجر الصحي ومراقبتهم ولكن لم يتم تضمينهم في العدد الرسمي للحالات المؤكدة ، والتي كانت حوالي 80،000 في ذلك الوقت.

لم يتمكن العلماء من الاتفاق على الدور الذي يلعبه انتقال الأعراض في انتشار المرض،فعادة ما يصاب المريض بالأعراض في ٥ أيام ، على الرغم من أن فترة الحضانة يمكن أن تصل إلى ٣ أسابيع في بعض الحالات النادرة.

تصنف منظمة الصحة العالمية جميع الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بحالات مؤكدة، بغض النظر عما إذا كانوا يعانون من أي أعراض

وكان النهج الذي اتبعته الصين وكوريا الجنوبية في اختبار أي شخص كان على اتصال وثيق مع مريض - بغض النظر عما إذا كان الشخص يعاني من أعراض، قد يفسر لماذا يبدو أن الدولتين الآسيويتين قد تراكع انتشار الفيروس بهما.