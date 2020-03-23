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ببورصة السعودية..

هيرميس تعلن إتمام الطرح العام لأسهم "سليمان الحبيب" بقيمة 700 مليون دولار

الإثنين، 23 مارس 2020 04:56 م
هيرميس تعلن إتمام الطرح العام لأسهم "سليمان الحبيب" بقيمة 700 مليون دولار محمد عبيد الرئيس التنفيذى المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس
كتب هانى الحوتى

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أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالشركة، قام بتقديم الخدمات الاستشارية فى عملية الطرح العام لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية بالسوق المالية السعودية "تداول"، حيث قامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير الطرح المشترك فى الصفقة التى بلغت قيمتها الإجمالية 2.63 مليار ريال (700 مليون دولار أمريكي).
 
 وشهدت الصفقة طرح 52.5 مليون سهم (تمثل 15% من رأسمال الشركة)، حيث تم بدء التداول على أسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، تحت رمز (SULAIMAN AB Equity) بسعر 50.0 ريال للسهم.
 
وأوضح محمد عبيد الرئيس التنفيذى المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، أن طرح أسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تمثل آخر صفقة فى سلسلة الصفقات الناجحة التى أتمتها المجموعة فى السوق السعودي، وثمارًا لاستراتيجيتها الهادفة إلى تنمية خدماتها الاستشارية بالمملكة. 
 
وأضاف "عبيد"، أن إتمام الصفقة بنجاح مصحوبًا بالأداء القوى للسهم خلال أول جلسة تداول (ارتفع بنسبة 10%) يعكسا مقومات النمو القوية التى تنفرد بها مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية على الرغم من الظروف الصعبة التى تمر بها أسواق المال، وكذلك قدرة المجموعة المالية هيرميس على تقديم الخدمات الاستشارية المدروسة بعناية وترتيب الاكتتابات خلال فترة زمنية وجيزة وجذب رؤوس الأموال من أبرز المؤسسات الاستثمارية العالمية لتوظيفها فى فرص الاستثمار الواعدة .
 
 
وتعد مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية واحدة من أكبر مؤسسات الرعاية الصحية التابعة للقطاع الخاص السعودي، حيث تغطى خدماتها دول السعودية والإمارات والبحرين. وتقوم المجموعة بامتلاك وتشغيل سبع منشآت طبية (منها ست منشآت فى السعودية وواحدة بالإمارات)، وكذلك ثلاث عشرة صيدلية (منها اثنتى عشرة صيدلية بالسعودية وواحدة بالإمارات). كما تتولى المجموعة تشغيل وإدارة سبعة مراكز طبية (منها ست مراكز بالسعودية ومركز آخر بالبحرين)، علمًا بأن الشركة تقوم أيضًا بتقديم مجموعة من الخدمات الطبية والتقنية لصالح الأطراف الخارجية.
 
ومن جانبه أعرب محمد فهمى الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن ثقته فى أسس النمو القوية التى تحظى بها المملكة العربية السعودية والأسواق الناشئة والمبتدئة بشكل عام ومردودها على دفع عجلة النمو الاقتصادى بالمنطقة، وذلك على الرغم من تأثير حالة القلق السائدة على أداء الأسوق العالمية وسط انتشار فيروس كورونا (COVID-19). وأكد فهمى أن المجموعة المالية هيرميس تسعى إلى توظيف مكانتها الراسخة بالسوق السعودى فى تنفيذ أكبر قدر من الصفقات المرتقب تنفيذها، فى ضوء تركيز المستثمرين على القطاعات الاستراتيجية المتميزة بعائداتها الاستثمارية الجذابة مثل قطاعى الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية، بالإضافة إلى المردود الإيجابى الذى يحققه برنامج الإصلاح الاقتصادى المنفذ من قبل حكومة المملكة على نمو القطاعات غير النفطية خلال الفترة المقبلة.
 
 وتجدر الإشارة إلى نجاح المجموعة المالية هيرميس فى التوسع بخدماتها الاستشارية وتنفيذ مختلف الصفقات الجذابة فى السوق السعودي، مستفيدةً من ترقيته لمرتبة الأسواق الناشئة على مؤشرى MSCI وFTSE، حيث قامت المجموعة خلال العام الماضى بإتمام مجموعة من الصفقات الجذابة ومنها صفقة الطرح العام لشركة المراكز العربية وشركة Finablr وكذلك شركة أرامكو. 
 
كما أثمرت مشاركة المجموعة المالية هيرميس فى عملية الطرح العام لأرامكو عن ارتفاع ترتيبها عالمياً إلى المركز الـ 28 ضمن قائمة أكبر مقدمى الخدمات الاستشارية لصفقات أسواق رأس المال حول العالم، وأيضًا صعودها إلى المرتبة الـ 20 ضمن قائمة مقدمى الاستشارات المالية بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، فضلاً عن ترسيخ مكانتها كأكبر مستشارى فى صفقات سوق رأس المال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
 
 

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