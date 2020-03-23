هولندا تتخلص من ملايين الزهور بسبب تفشى فيروس كورونا.. فيديو

كتب ــ محمد عبد العظيم

يمتد تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، للتأثير على كافة مناحى الحياة البشرية، فى ظل سهولة انتشاره، ولكن يبقى لهذا للفيروس تأثير آخر حيث يتم التخلص حاليا من ملايين الزهور بشكل يومى فى هولندا فى ظل تراجع الطلب عليها جراء تفشى هذا الفيروس، ويحدث ذلك للمرة الأولى.

وفيما أفادت قناة سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها بالأمس، أن هولندا تسجل 43 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وكانت السلطات الصحية الهولندية، أفادت بتسجيل 30 حالة وفاة و637 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكر المعهد الوطنى للصحة والبيئة الهولندي، الذى يتابع رسميا الأوضاع المتعلقة بفيروس كورونا فى البلاد، أنه تم رصد 637 إصابة جديدة بالعدوى خلال اليوم الماضي، ليرتفع عدد المصابين إلى 3631 حالة بعد أن كان على مستوى 2994 أمس الجمعة.

وأشار إلى تسجيل 30 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال الفترة ذاتها، لتصل حصيلة الوفيات بهذا المرض إلى 136 حالة بعد أن كانت 106 أمس.

وأوضح المعهد الوطنى للصحة والبيئة، أن معظم المتوفين أشخاص مسنون تتراوح أعمارهم من 80 إلى 85 عاما.

وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، وباء عالميا، وسجلت فى العالم حتى الآن أكثر من 285 ألف إصابة فى نحو 160 دولة، بما فى ذلك 11876 حالة وفاة ، و93584 حالة شفاء.