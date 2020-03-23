اليوم السابع
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هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من خلال الطعام ؟

الإثنين، 23 مارس 2020 09:00 ص
هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من خلال الطعام ؟ كورونا
فاطمة ياسر

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أسئلة كثيرة تدور في أذهان المواطنين خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا، ومن هذه الأسئلة هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من خلال الطعام؟..أوضح التقرير المنشور عبر موقع " fsai"، أنه من خلال مراحل الإصابة السابقة وانتشار فيروس السارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية أن الأشخاص ليسوا مصابين بالفيروس من خلال الطعام، ولذلك ، من غير المحتمل أن ينتقل فيروس كورونا من خلال الطعام ولا يوجد دليل حتى الآن على حدوث هذا معه.

وأوضح التقرير، أن  الفيروسات التاجية كفيروس كورونا تحتاج  إلى مضيف أي حيوان أو إنسان  لتنمو فيه ولا يمكنها أن تنمو في الغذاء، ومن المتوقع أن يقتل الطهي الشامل الفيروس لأننا نعلم أن المعالجة الحرارية التي لا تقل عن 30 دقيقة عند 60 درجة مئوية فعالة مع السارس، وكذلك مع فيروس كورونا، ولذا عليج وضع الطعام أكبر قدر ممكن علي النار.

وأشار التقرير، إلى أن  الفيروسات التاجية كفيروس كورونا يمكنها الإنتقال بشكل شائع بين الحيوانات والأشخاص ومن شخص لآخر، ويعتقد أن مصدر الفيروس التاجي هي الحيوانات ، ولكن المصدر الدقيق غير معروف حتى الآن.

وأضاف التقرير، أن هذا  الفيروس ينتقل بشكل شائع جدا في هذه الحالات والتي يجب عليك تجنبها، ومنها:

- من خلال ملامسة سوائل الجسم للشخص المصاب كقطرات من السعال أو العطس.

-من خلال ملامسة الأسطح التي عليها الفيروس، وعليها رذاذ العطس أو السعال الخاص بالشخص المصاب.

-تشير المعلومات الحالية إلى أن الفيروس قد يبقى بضع ساعات على الأسطح، يمكن للمطهرات المنزلية البسيطة أن تقتلها.

 


انتقال فيروس كرونا عبر الطعام

الطعام وفيروس كورونا

حقيقة انتقال فيروس كورونا من خلال الطعام

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