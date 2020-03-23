اليوم السابع
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نيجيريا تعلن عن أول وفاة بفيروس كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 12:43 م
نيجيريا تعلن عن أول وفاة بفيروس كورونا انتشار كورونا فى أفريقيا
رويترز

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أعلن مركز نيجيريا لمكافحة الأمراض في تغريدة اليوم، الاثنين، عن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، وأضاف أن المتوفى رجل يبلغ من العمر 67 عاما، وعاد من رحلة علاج في بريطانيا، وكان يعاني من مشاكل صحية مزمنة من بينها ورم نخاعي متعدد وداء السكري وكان يخضع للعلاج الكيماوي.
 
وكان مركز السيطرة على الأمراض في نيجيريا، قال قبل أيام إن الدولة منعت دخول الوافدين من 13 دولة من الدول الأكثر تضررا بوباء كورونا، أضاف المركزأن جميع الدول المدرجة في القائمة رُصد بها أكثر من ألف حالة إصابة مؤكدة بالمرض، ومن بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والصين وإيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية واليابان.
 
وأردف المركز "نحث مواطنينا على الحد من السفر غير الضروري لهذه الدول"، مضيفا أن الحكومة علقت مؤقتا إصدار جميع التأشيرات التي تُمنح عند الوصول.
 
وقال مسؤولون في وزارة الصحة النيجيرية، إن نيجيريا رصدت ثماني حالات إصابة مؤكدة بكورونا.
 
وأغلقت عدة دول أفريقية الحدود وألغت رحلات الطيران وفرضت شروطا صارمة على دخول أراضيها وحجرا صحيا.

 


صحة

كورونا

نيجيريا

فيروس كورونا

انتشار كورونا

افريقيا

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