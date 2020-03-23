اليوم السابع
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نقابة المهندسين تقرر وقف العمل بمقرها حتى 4 إبريل لتجنب عدوى كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 03:07 م
نقابة المهندسين تقرر وقف العمل بمقرها حتى 4 إبريل لتجنب عدوى كورونا قياس درجة حرارة المترددين على نقابة المهندسين لمنع عدوى كورونا
كتبت آية دعبس

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قالت النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هانى ضاحى، النقيب العام للمهندسين، إنه تماشيا مع ما اتخذته الدولة من إجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على سلامة أعضائها، فقد قررت النقابة منح إجازة استثنائية، بداية من غدا الثلاثاء الموافق 24 مارس 2020، على أن يعود العمل بالنقابة يوم السبت 4 إبريل المقبل.

وأوضحت نقابة المهندسين فى بيان، أًدرته منذ قليل، أن إدارة الرعاية الصحية، ستستمر فى استقبال المهندسين، وذويهم، علما بأن النقابة تتخذ كل الإجراءات الوقائية داخلها، حيث يتم تعقيمها بشكل مستمر، وقياس درجات حرارة المترددين عليها خلال تلك الفترة.

من ناحيته، قال المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة العامة، والمقرر الإعلامى للنقابة، إن الإجازة لن يكون لها أي تأثير على صرف معاشات المهندسين، مؤكدا أن المعاشات سوف تصل للبنوك فى موعدها المقرر لها، مضيفا: أن مشروع الرعاية الصحية يعمل بشكل منتظم لإستقبال طلبات المهندسين المتقدمين للاشتراك بالمشروع وعمل التحويلات للأطباء والأشعة والتحاليل الطبية لافتا إلى أن النقابة تتخذ كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ علي سلامة المهندسين.

كانت النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر، قد قررت مد الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية حتي يوم 31 مارس الجاري، بغرامة قدرها 25%، حرصا من النقابة على خدمة أعضائها، بعد أن تلقت النقابة عددا كبيرا من طلبات المهندسين بمد فترة التجديد بالمشروع، يمكن لكافة الأعضاء على مستوى الجمهورية، الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية، أو تجديده، من خلال مقر النقابة العامة بالقاهرة، أو مقرات النقابات الفرعية بالمحافظات، ومقرات نوادى النقابة أيضا.

 

ويقدم مشروع العلاج الخاص بنقابة المهندسين، مجموعة من الخدمات العلاجية لأعضاء النقابة وأسرهم، بأسعار مخفضه من خلال عددا من المستشفيات والعيادات فى كافة التخصصات، على مستوى الجمهورية.

 

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