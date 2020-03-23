نقابة المعلمين تشارك بتعقيم وتطهير مدارس بالجيزة للحد من انتشار فيروس كورونا

كتبت آية دعبس

شارك محمدعبد الله الامين العام لنقابة المهن التعليمية، عملية تعقيم بعض المدارس بمحافظة الجيزة، وعددا من مديرى الادرات التعليمية ومديرى المدارس، فى اطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التى وضعتها الدولة لحماية الطلاب وكافة عناصر العملية التعليمية، للحد من انتشار فيروس كورونا، "كوفيد 19".

وأشاد محمد عبد الله، فى بيان، للنقابة، اليوم، بالدور الذى قام به مديرى المدارس والمعلمين والإداريين والعمال الذين حرصوا على المشاركة فى أعمال التعقيم وتقديم كافة الاحتياجات اللازمة لعمليات التطهير بالمعدات اللازمة لأعمال التعقيم والمواد المعقمة والمشاركة فى عمليات التطهير.

وقال الامين العام ان عملية التطهير والتعقيم تشمل جميع المدارس على مستوى محافظة الجيزة، وسوف تستمر طوال فترة تعليق الدراسة وذلك من اجل حماية ابنائنا الطلاب، وعودتهم مرة اخرى الى المدارس.

وكانت قد أطلقت نقابة المهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، حملة لتطهير وتعقيم عدد من مدارس محافظة القاهرة ، وقال أحمد شعبان الأمين العام المساعد، أن هذه الحملة تأتي في إطار دور النقابة الرائد بتطهير عدد كبير من المؤسسات التعليمية على مستوى الجمهورية قدر المستطاع، تأكيدا على تكاتف النقابة مع الدولة في مواجهة هذا الوباء وطمأنة المعلمين بالمدارس.

وأوضح "شعبان" أن المعلمين عليهم مسئولية كبيرة في تعليم الطلاب وأولياء الأمور في مواجهة الأزمات، مشددا على ضرورة تلاحم وتكاتف كافة قوى الشعب مع مؤسسات الدولة لمنع تمدد فيروس كورونا المستجد، مع اتباع كافة التعليمات التي تصدر عن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لمجابهة هذا الوباء اللعين، مضيفا: أن صحة الطلاب في تلك المرحلة الدقيقة من عمر الوطن تأتي على رأس أولويات الدولة والمجتمع ، مناشداً المواطنين بتوخي الحذر وتنمية الوعي الوقائي .