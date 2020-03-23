اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مارس 2020 02:38 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة المعلمين تشارك بتعقيم وتطهير مدارس بالجيزة للحد من انتشار فيروس كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 01:55 م
نقابة المعلمين تشارك بتعقيم وتطهير مدارس بالجيزة للحد من انتشار فيروس كورونا تعقيم وتطهير مدارس بالجيزة للحد من انتشار فيروس كورونا
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
شارك محمدعبد الله الامين العام لنقابة المهن التعليمية، عملية تعقيم بعض المدارس بمحافظة الجيزة، وعددا من مديرى الادرات التعليمية ومديرى المدارس، فى اطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التى وضعتها الدولة لحماية الطلاب وكافة عناصر العملية التعليمية، للحد من انتشار فيروس كورونا، "كوفيد 19". 
 
وأشاد محمد عبد الله، فى بيان، للنقابة، اليوم، بالدور الذى قام به مديرى المدارس والمعلمين والإداريين والعمال الذين حرصوا على المشاركة فى أعمال التعقيم وتقديم كافة الاحتياجات اللازمة لعمليات التطهير بالمعدات اللازمة لأعمال التعقيم والمواد المعقمة والمشاركة فى عمليات التطهير.
 
وقال الامين العام ان عملية التطهير والتعقيم تشمل جميع المدارس على مستوى محافظة الجيزة، وسوف تستمر طوال فترة تعليق الدراسة وذلك من اجل حماية ابنائنا الطلاب، وعودتهم مرة اخرى الى المدارس.
 
وكانت قد أطلقت نقابة المهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، حملة لتطهير وتعقيم عدد من مدارس محافظة القاهرة ، وقال أحمد شعبان الأمين العام المساعد، أن هذه الحملة تأتي في إطار دور النقابة الرائد بتطهير عدد كبير من المؤسسات التعليمية على مستوى الجمهورية قدر المستطاع، تأكيدا على تكاتف النقابة مع الدولة في مواجهة هذا الوباء وطمأنة المعلمين بالمدارس.
 
وأوضح "شعبان" أن المعلمين عليهم مسئولية كبيرة في تعليم الطلاب وأولياء الأمور في مواجهة الأزمات، مشددا على ضرورة تلاحم وتكاتف كافة قوى الشعب مع مؤسسات الدولة لمنع تمدد فيروس كورونا المستجد، مع اتباع كافة التعليمات التي تصدر عن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لمجابهة هذا الوباء اللعين، مضيفا: أن صحة الطلاب في تلك المرحلة الدقيقة من عمر الوطن تأتي على رأس أولويات الدولة والمجتمع ، مناشداً المواطنين بتوخي الحذر وتنمية الوعي الوقائي .
 
90474283_147539073225510_1955520492727173120_n
 

90525484_329612567997014_526791018893279232_n
 

90463679_208435420377505_2604453543930757120_n
 

90532327_217802309629087_2798801286521159680_n
 

90529677_585469255378612_8178948209373085696_n
 

90510577_537004950558711_8043247356151332864_n
 

 


نقابة المعلمين

تطهير المدارس من كورونا

كورونا

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقابة المعلمين تستبدل بصمة اليد بالعين لمواجهة فيروس كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 11:23 م

نقابة المعلمين تفتتح أول قاعة تدريب لمنح شهادات دولية معتمدة لأعضائها

الخميس، 20 فبراير 2020 11:13 ص

نقابة المعلمين: 259 ألف و973 عضوا يستحقون معاشات بقيمة 89 مليون و950 ألف

الأربعاء، 12 فبراير 2020 06:09 م

بعد انتظار ربع قرن.. نقابة المعلمين بالشرقية تعلن تعاقدها مع شركة لتشغيل المستشفي

الثلاثاء، 14 يناير 2020 11:07 ص

نقابة المعلمين: صرف الميزة التأمينية لصندوق الزمالة دون مصروفات إدارية

الخميس، 02 يناير 2020 03:23 م

نقابة المعلمين تعلن صرف دفعة معاشات يناير للأعضاء والورثة الأحد المقبل

الأربعاء، 01 يناير 2020 08:26 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

الإجراءات الجديدة لتوصيل التيار الكهربائى للمنشأت السكنية × 6 خطوات

الإجراءات الجديدة لتوصيل التيار الكهربائى للمنشأت السكنية × 6 خطوات

انعكاسات اقتصادية مهمة لقانون حماية البيانات الشخصية.. تعرف عليها

انعكاسات اقتصادية مهمة لقانون حماية البيانات الشخصية.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة