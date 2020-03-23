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نقابة التمريض تطالب بإجازة للممرضات الحوامل وحالات الأمراض المزمنة

الإثنين، 23 مارس 2020 10:10 ص
نقابة التمريض تطالب بإجازة للممرضات الحوامل وحالات الأمراض المزمنة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض
كتبت آية دعبس

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خاطبت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لطلب منح إجازة للممرضات الحوامل، والحالات المرضية للأمراض المزمنة منهم، ومن لديهم أطفال، حفاظا عليهم وعلى أولادهم، من خطر العدوى بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن النقابة تلقت العديد من طلبات أفراد هيئة التمريض، بشمول قرارات مجلس الوزراء لهم مراعاة لظروفهم.

وأشارت نقيب التمريض، أن أفراد هيئة التمريض يبذلون جهد كبير خلال فى الأزمة الحالية، أو خلال المشاركة فى المبادرات الرئاسية المختلفة، والحملات القومية لحماية المجتمع من تفشى الأمراض، لافته إلى أن بعض الممرضات لديهم أطفال ولا يوجد حضانات لهم، مما يعرضهم لعدم الأمان.

كما خاطبت نقيب التمريض، أيضا، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لطلب توجيه رسالة أو بيان عن أهمية دور التمريض فى المنظومة الصحية، دعما معنويا لهم فى هذه الفترة العصيبة التى تمر بها البلاد، ولتشجيعهم وإعطائهم شحنة إيجابية أثناء عملهم لمواجهة فيروس كورونا.

ولفتت إلى أن أفراد هيئة التمريض، يؤدون دور وواجب وطنى، لحماية الأطفال والمجتمع من الأمراض، وأنهم خط الدفاع الأول عن صحة المواطن المصرى، والأكثر عرضه للعدوى أثناء عملهم لمواجهة فيروس كورونا.

فى سياق مُتصل، خاطبت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بعمل خطبة عن أهمية دور التمريض فى المنظومة الصحية، دعما معنويا، وتقديرا لهم فى هذه الفترة العصيبة التى تمر بها البلاد لتشجيعهم أثناء عملهم.

ووجهت النقابة العامة للتمريض، الشكر والتقدير لجموع فرق التمريض فى مصر، لما يبذلوه من جهد فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، والعمل الشاق، قائلة: لقد أثبتم أنكم خط الدفاع الأول عن صحة وسلامة الشعب المصرى، ومدى قدرتكم العالية على تحمل المسئولية، وتخطى هذه الفترة العصيبة، بما حباكم الله من علم وقدرة على العطاء والعمل، وهذا ليس بجديد عليكم، والنقابة تسعى جاهدة للتواصل مع الجهات المعنية لدعمنكم، وتحسين أحوالكم المالية والعلمية.


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