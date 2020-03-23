نقابة البيطريين تقرر مد سداد الاشتراكات السنوية بدون غرامة لحين تحسن الأوضاع

كتبت آية دعبس

قال الدكتور خالد العامرى، النقيب العام للأطباء البيطريين، إنه نظرا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، والإجراءات التى أعلنتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فإنه تقرر مد فترة سداد اشتراكات النقابة لكافة الأعضاء، دون غرامات لحين تحسن الأوضاع.

وأوضح العامرى، فى بيان، أصدرته النقابة، اليوم، الإثنين، أنه كان من المتبع أن 31 مارس من كل عام، هو أخر موعد لسداد اشتراك النقابة العامة، عن العام السابق، بدون غرامة، لذا تسهيلا و حفاظا على كافة الأطباء البيطريين، تم مد المدة بدون غرامة، لحين استقرار الأوضاع.

وأضاف نقيب الأطباء البيطريين،: أن جميع الملفات الطبية المقدمة من أعضاء النقابة، هى محل فحص دون الوقوف على مدة التقرير المقدم، والمحددة 6 أشهر، نظرا للظروف الراهنة التي نمر جميعا بها، علما بأن النقابة العامة للأطباء البيطريين هى بيت الأطباء البيطريين والمعني بالدرجة الأولى بخدمة حضراتكم لذلك لا داعي للقلق بخصوص التواريخ المعلنة سابقا .

كانت النقابة العامة للأطباء البيطريين، قد قررت وقف عقد اجتماعات مجلس النقابة العامة، واجتماعات اللجان النوعية، فيما عدا لجنة الإشراف على الانتخابات للتسيير الأعمال الخاصة بالانتخابات وتحديد موعد آخر للعملية الانتخابية، مشيرة إلى أنه سيتم تسيير أعمال النقابة العامة عن طريق هيئة المكتب فى الحالات الضرورية، مشيرا إلى أن ذلك جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1969 بإنشاء النقابة العامة للأطباء البيطريين، وقرار وزير الصحة رقم 166 لسنة 1970 بإصدار اللائحة الداخلية للنقابة، وإنطلاقا من المسئولية الاجتماعية الوطنية، وحفاظا على توجه الدولة والقيادة السياسية فى الحفاظ على صحة المواطنين، ومقاومة تفشى فيروس كورونا.