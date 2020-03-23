اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مارس 2020 04:12 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة البيطريين تقرر مد سداد الاشتراكات السنوية بدون غرامة لحين تحسن الأوضاع

الإثنين، 23 مارس 2020 03:34 م
نقابة البيطريين تقرر مد سداد الاشتراكات السنوية بدون غرامة لحين تحسن الأوضاع الدكتور خالد العامرى نقيب الأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور خالد العامرى، النقيب العام للأطباء البيطريين، إنه نظرا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، والإجراءات التى أعلنتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فإنه تقرر مد فترة سداد اشتراكات النقابة لكافة الأعضاء، دون غرامات لحين تحسن الأوضاع.
 
وأوضح العامرى، فى بيان، أصدرته النقابة، اليوم، الإثنين، أنه كان من المتبع أن 31 مارس من كل عام، هو أخر موعد لسداد اشتراك النقابة العامة، عن العام السابق، بدون غرامة، لذا تسهيلا و حفاظا على كافة الأطباء البيطريين، تم مد المدة بدون غرامة، لحين استقرار الأوضاع.
 
 وأضاف نقيب الأطباء البيطريين،: أن جميع الملفات الطبية المقدمة من أعضاء النقابة، هى محل فحص دون الوقوف على مدة التقرير المقدم، والمحددة 6 أشهر، نظرا للظروف الراهنة التي نمر جميعا بها، علما بأن النقابة العامة للأطباء البيطريين هى بيت الأطباء البيطريين والمعني بالدرجة الأولى بخدمة حضراتكم لذلك لا داعي للقلق بخصوص التواريخ المعلنة سابقا .
 
كانت النقابة العامة للأطباء البيطريين، قد قررت وقف عقد اجتماعات مجلس النقابة العامة، واجتماعات اللجان النوعية، فيما عدا لجنة الإشراف على الانتخابات للتسيير الأعمال الخاصة بالانتخابات وتحديد موعد آخر للعملية الانتخابية، مشيرة إلى أنه سيتم تسيير أعمال النقابة العامة عن طريق هيئة المكتب فى الحالات الضرورية، مشيرا إلى أن ذلك جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1969 بإنشاء النقابة العامة للأطباء البيطريين، وقرار وزير الصحة رقم 166 لسنة 1970 بإصدار اللائحة الداخلية للنقابة، وإنطلاقا من المسئولية الاجتماعية الوطنية، وحفاظا على توجه الدولة والقيادة السياسية فى الحفاظ على صحة المواطنين، ومقاومة تفشى فيروس كورونا.
 
 

نقابة البيطريين

اشتراكات نقابة البيطريين

الاطباء البيطريين

اخبار عاجلة

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقابة البيطريين تقرر تعليق اجتماعات المجلس واللجان النوعية بسبب كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 03:20 م

نقابة البيطريين تقرر تأجيل انتخابات التجديد النصفى لتجنب التجمعات وعدوى كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 12:59 م

نقابة البيطريين: إعادة المُستبعدين من الانتخابات لقوائم المرشحين والتصويت 27 مارس

الإثنين، 09 مارس 2020 03:03 م

القضاء الإدارى يقضى بوقف تنفيذ قرار نقابة البيطريين باستبعاد مرشحين بالانتخابات

الأحد، 08 مارس 2020 02:12 م

نقابة البيطريين: نظر دعاوى المُرشحين المُستبعدين من الانتخابات الأول من مارس

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 10:36 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة