ندب 560 امام للتفتيش الميدانى فى الإسكندرية للتأكد من غلق المساجد والزوايا (صور)

واضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه فى خلال يومين قام بعمل رصد ميدانى على كافة مساجد شرق الإسكندرية والرمل ومحرم بك وغرب والجمارك تم عمل ولم يتم رصد أية شكاوى أو مخالفات منذ يوم الجمعه فى الثانية ظهرا وحتى الآن.

وأشار إلى أنه توجد متابعات ميدانية يقوم بها بموافقة مدير المديرية بمساجد العامرية وبرج العرب والدخيلة والعجمى لكى يشكل التفتيش كافة أنحاء المحافظة برئاسة القيادات لتشجيع الأئمة والمفتشين على تنفيذ القرار بحزم .

وشدد الشيخ خشبة على مديرى الادارات الفرعية والمفتشين بضرورة تكثيف المرور على المساجد وعدم التهاون مع المخالفين، وضرورة تكليف الأئمة بمتابعة المساجد كل بمنطقته بالتنسيق مع مديرى الادارات ومفتشى المناطق مع إعادة توزيع العمال على المساجد والزوايا لأحكام السيطرة عليها.

وأعلن عن أن صلاة الجمعة القادمة ستؤدى ظهراً فى المنازل، ومن يخالف يعرض نفسه للمسألة القانونية، وقامت المتابعة ومعها رئيس المساجد الحكومية بالمرور على إدارات البرج والعامرية أول وثان والدخيلة والعجمى وبذا تكون الإدارات كلها داخل الإسكندرية وعددها إحدى عشرة إدارة قد تم المرور عليها اليوم.

وكان قد عقد الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور عبدالرحمن نصار، وكيل المديرية، اجتماعًا مع غرف عمليات بالمديرية والإدارات الفرعية التابعة لها لمتابعة تنفيذ قرار الوزارة بغلق جميع المساجد والزوايا خلال هذه الفترة حفاظا على صحة المواطنين.

وقال وكيل وزارة الأوقاف، انه تابع تقارير لجان المتابعة التى نزلت إلى المساجد للتأكد من تنفيذ القرار، بناء على توجيهات د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأوضح ا أن هذا القرار الذى اتخذته الوزارة يأتى في إطار الإجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة للحفاظ على المواطنين، وأن هذا القرار في مثل هذه الظروف مما جاءت به الشريعة الغراء فإن من مقاصد الاديان التى اجمعت عليها الحفاظ على الإنسان وحماية حياته وعدم تعريضه للخطر فالساجد قبل المساجد.

وأضاف أن من السنة الصلاة في البيوت عند وقوع البلاء أو الخوف من وقوعه وان يقول المؤذن الا صلوا في بيوتكم، مؤكدً على أنه سيقوم بصحبة الدكتور عبدالرحمن نصار بالمرور غدا على الإدارات الفرعية لمتابعة سير لجان المتابعة بها وحتى يجتمع بالسادة الائمة لمناقشة بعض الخطط الخاصة بهذه المرحلة.

ووجه كلمة للائمة، حثهم فيها على الجد والاجتهاد في هذه الفترة، قائلا "ان المهمة الملقاة على عاتقهم كبيرة، ولأن دورهم في هذه الفترة في غاية الخطورة فهم لسان الأمة الناطق واملها الصاعد ومصابيحها التى تكشف الظلم وتنير الدرب".

ووجه كلمة لابناء المحافظة: حثهم فيها على التكاتف والترابط والتعاون في تنفيذ القرارات الوقائية التى تعلنها الدولة حفاظا على سلامة الوطن والمواطنين.