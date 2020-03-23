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نتنياهو يقرر تعطيل المواصلات العامة بعد ارتفاع الإصابات بـ كورونا لـ1442 حالة

الإثنين، 23 مارس 2020 11:17 م
نتنياهو يقرر تعطيل المواصلات العامة بعد ارتفاع الإصابات بـ كورونا لـ1442 حالة نتنياهو
كتب- هاشم الفخراني

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قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، خلال اجتماعه مع المسئولين من وزارات الصحة والمالية والأمن بإيقاف المواصلات العامة وإغلاق جميع المتاجر باستثناء الصيدليات وشبكات السوبر ماركت ضمن الإجراءات الاحترازية من أجل التصدي لفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل إلى 1442 شخصا، من بينهم 29 في حالة خطيرة و37 ممن تعافوا من المرض.

ودخلت فعلا قواعد جديدة التي تمنع الإسرائيليين من مغادرة منازلهم لاحتواء وباء الفيروس حيز التنفيذ. وتتضمن التزام الإسرائيليين بالبقاء في منازلهم، باستثناء شراء الطعام أو الدواء أو الحصول على رعاية طبية.

وخلال الاجتماع، تم عرض نماذج مختلفة، أحدها يتعامل مع زيادة عدد المرضى. وتمت الإشارة الى نموذج الأزمة في إيطاليا. وجاء في أحد التقديرات أنه في غضون ثلاثة أسابيع سيكون هناك ما يقرب من 1000 مريض بحاجة الى تنفس اصطناعي في إسرائيل، كما نوقشت الحاجة إلى منح الشرطة المزيد من الإجراءات من تطبيق المبادئ التوجيهية بفعالية أكبر.

ونشر مراقب الدولة في إسرائيل متنياهو انجلمان، اليوم الاثنين، تقريرا بشأن استعدادات الحكومة  لتفشي الأمراض الوبائية في ضوء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكشف التقرير الرسمي الذي نشرته الإذاعة العامة الإسرائيلية عن سلسلة من حالات الفشل والإخفاق في استعداد وزارة الصحة في التأهب ومعالجة وتشغيل النظام الصحي في حال تفشي الأوبئة وتعرض حياة  الإسرائيليين للخطر، ويتطرق التقرير الى الامراض المعدية والخطيرة مثل كورونا والحصبة والإنفلونزا والإيبولا.

 

 


نتنياهو

إسرائيل

كورونا

تل ابيب

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