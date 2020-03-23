"مياه المنيا ": تعقيم مراكز خدمة العملاء ومستشفى التأمين الصحى .. صور

قال المهندس ياسرالشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا ، إنه بناءا على تعليمات كلا من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، تم تكليف قطاع المعامل بتعقيم كافة فروع الشركة ومراكز خدمة العملاء ، كإجراء احترازى ضد فيرس كورونا المستجد.
وأضاف "الشهاوى"، أن الشركة أطلقت مبادرة هى الأولى من نوعها على مستوى شركات المياه ، وقامت الشركة بتعقيم مستشفى التأمين الصحى بالمنيا بالكامل كاجراء احترازى للوقاية من فيرس كورونا المستجد وان الشركة مستعدة لتقديم كافة الدعم للمساجد والكنائس داخل المحافظة فى حالة طلبها حيث انتهت الشركة من تطهير مسجدى صلاح الدين والحسين بمدينة المنيا وكافة إمكانيات الشركة متاحة للتعاون مع كافة أجهزة الدولة داخل المحافظة فى حالة طلبها.
وكانت الشركة قد قامت بتعقيم المبانى الإدارية بالمحطات والفروع تم الانتهاء من لتعقيم بكافة الفروع وتكليف فريق التعقيم بالشركة بتعقيم مبنى قناة الصعيد ومبنى اذاعة شمال الصعيد كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
ومن ناحية أخرى كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، برفع وإزالة القمامة والمخلفات المتراكمة من الشوارع، وتكثيف أعمال النظافة والتجميل.
وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة بصفة دورية على مدار اليوم من مختلف الشوارع والميادين والطرق الرئيسية والفرعية والحفاظ على المظهر الحضارى اللائق .
فيما حررت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس 15 محضر للمحال المخالفة ، وذلك تنفيذا للتوجيهات الصادرة بضرورة ضبط الأسواق والتصدي بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع اي محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة ، وجاءت المخالفات ما بين عدم اعلان أسعار وسلع ومواد غذائية بدون فواتير.
تعقيم مراكز خدمة العملاء ومستشفى التأمين الصحى
تعقيم مراكز خدمة العملاء ومستشفى التأمين الصحى
تعقيم مراكز خدمة العملاء ومستشفى التأمين الصحى
تعقيم مراكز خدمة العملاء ومستشفى التأمين الصحى
تعقيم مراكز خدمة العملاء ومستشفى التأمين الصحى
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