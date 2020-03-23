"مياه المنيا ": تعقيم مراكز خدمة العملاء ومستشفى التأمين الصحى .. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

قال المهندس ياسرالشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا ، إنه بناءا على تعليمات كلا من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، تم تكليف قطاع المعامل بتعقيم كافة فروع الشركة ومراكز خدمة العملاء ، كإجراء احترازى ضد فيرس كورونا المستجد.

وأضاف "الشهاوى"، أن الشركة أطلقت مبادرة هى الأولى من نوعها على مستوى شركات المياه ، وقامت الشركة بتعقيم مستشفى التأمين الصحى بالمنيا بالكامل كاجراء احترازى للوقاية من فيرس كورونا المستجد وان الشركة مستعدة لتقديم كافة الدعم للمساجد والكنائس داخل المحافظة فى حالة طلبها حيث انتهت الشركة من تطهير مسجدى صلاح الدين والحسين بمدينة المنيا وكافة إمكانيات الشركة متاحة للتعاون مع كافة أجهزة الدولة داخل المحافظة فى حالة طلبها.