موسكو تسجل 71 إصابة جديدة بكورونا.. وطائرة روسية تصل إيطاليا لمكافحة الفيروس

وذكر بيان للمركز الروسي في بيان أن من بين الإصابات الجديدة المسجلة اليوم 54 إصابة تم رصدها في موسكو، لافتا إلى أن معظم المواطنين المصابين زاروا خلال الأسبوعين الماضيين دول تعتبر أحوالها الصحية سلبية في ظل تفشي "كورونا".

وأضاف أن كل المصابين يخضعون حاليا للعزل الصحي، موضحا أنه تم وضع جميع الأشخاص الذين تواصلوا معهم تحت المراقبة الطبية.

وأشار البيان إلى أن العدد الإجمالي للخاضعين للمراقبة الطبية في عموم روسيا يبلغ في الوقت الراهن 52.7 ألف شخص.

وكان مركز العمليات الروسية لمكافحة فيروس كورونا قد أعلن أمس الأحد عن تسجيل 61 إصابة جديدة بالفيروس في عموم روسيا ، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 367 إصابة .

من جانب اخر أعلنت وزارة الدفاع الروسية وصول طائرة عسكرية روسية ثانية، تقل على متنها أخصائيين ومعدات مطلوبة لمكافحة فيروس كورونا، إلى إيطاليا.