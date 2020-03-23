اليوم السابع
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موسكو تسجل 71 إصابة جديدة بكورونا.. وطائرة روسية تصل إيطاليا لمكافحة الفيروس

الإثنين، 23 مارس 2020 10:09 ص
موسكو تسجل 71 إصابة جديدة بكورونا.. وطائرة روسية تصل إيطاليا لمكافحة الفيروس مصابون بكورونا
موسكو (أ ش أ)

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أعلن رئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين اليوم الاثنين، تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في عموم روسيا إلى إلى 438 إصابة. 

وذكر بيان للمركز الروسي في بيان أن من بين الإصابات الجديدة المسجلة اليوم 54 إصابة تم رصدها في موسكو، لافتا إلى أن معظم المواطنين المصابين زاروا خلال الأسبوعين الماضيين دول تعتبر أحوالها الصحية سلبية في ظل تفشي "كورونا". 

وأضاف أن كل المصابين يخضعون حاليا للعزل الصحي، موضحا أنه تم وضع جميع الأشخاص الذين تواصلوا معهم تحت المراقبة الطبية.

وأشار البيان إلى أن العدد الإجمالي للخاضعين للمراقبة الطبية في عموم روسيا يبلغ في الوقت الراهن 52.7 ألف شخص.

وكان مركز العمليات الروسية لمكافحة فيروس كورونا قد أعلن أمس الأحد عن تسجيل 61 إصابة جديدة بالفيروس في عموم روسيا ، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 367 إصابة . 

من جانب اخر أعلنت وزارة الدفاع الروسية وصول طائرة عسكرية روسية ثانية، تقل على متنها أخصائيين ومعدات مطلوبة لمكافحة فيروس كورونا، إلى إيطاليا.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن بيان الوزارة ، إن "طائرة النقل العسكرية الثانية" إيل 76 "بالنيابة لقوات الفضاء الروسية وصلت مع مجموعة من المتخصصين العسكريين الروس ومعدات للتشخيص والتطهير إلى قاعدة براتيكا دي ماري الجوية في إيطاليا".

كانت أول طائرة شحن عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الروسية أقلعت من موسكو أمس محملة بخبراء ومعدات إلى إيطاليا لتقديم المساعدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، إرسال سرب طائرات نقل عسكرية، مجهزة بمعدات ومتخصصين في مجال الفيروسات إلى إيطاليا، بهدف تقديم المساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19".
وجاء في بيان الوزارة "إن مجموعة من حوالي 100 شخص مستعد للمغادرة، يضم فريق من كبار المتخصصين في مجال علم الفيروسات وعلم الأوبئة من وزارة الدفاع الروسية، الذين لديهم خبرة دولية كبيرة في مكافحتها ، إلى جانب المعدات الحديثة لتشخيص وتنفيذ إجراءات التطهير".

وأفادت الوزارة بأن حوالي 9 طائرات شحن عسكرية من طراز "إيل 76" جاهزة للإقلاع من مطار تشكالوفسكي بضواحي العاصمة موسكو.
وستحمل الطائرات ثمانية فرق طبية وتمريضية بالإضافة إلى المعدات والأدوات الطبية والسيارات وأدوات التعقيم والتطهير مع المتخصصين للمساهمة في احتواء فيروس كورونا المستجد في إيطاليا.

وقال الكرملين في بيان سابق إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا إلى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ، وتناولا الموقف بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد والأنشطة المتبعة للحد من انتشاره".

 


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