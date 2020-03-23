منظمة السياحة العالمية تطلق حملة للتضامن الدولى مع إيطاليا فى مواجهة كورونا

كتبت آمال رسلان

أطلقت منظمة السياحة العالمية حملة من خلال صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى لدعم إيطاليا أحد أهم المقاصد السياحية فى أوروبا، والتى تواجه تفشى فيروس كورونا وتشهد وفاة المئات يوميا بسبب انتشار هذا الفيروس.

وقالت المنظمة من خلال صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى، "منظمة السياحة العالمية تدعوا لدعم ومساعدة المحتاجين"، مطالبة بمساعدة إيطاليا اليوم فى التغلب على COVID-19 وإبطاء انتشاره من خلال تضامن عالمى ومجتمعى.

وكانت منظمة السياحة العالمية وجهت نداء للجميع بإلتزام المنازل حفاظا على الارواح، حيث قال زوراب بولوليكاشفيلى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، :"إلزموا دياركم الآن – لكن سافروا غدا!، بقاؤنا اليوم فى ديارنا يتيح لنا السفر فى الغد، والسفر فى الغد سوف يساعد على إيجاد فرص العمل، والإحتفال بالثقافة، وتعزيز الصداقة والتفاهم عالميا".

ولفت بولوليكاشفيلي إلى أن السياحة فى وضع فريد لقيادة الانتعاش فى المستقبل، وإن قطاعنا سيوفر فرص العمل التي يحتاجها الناس للنهوض من هذه الكبوة، وسيقود النمو الاقتصادى الذى سوف يساعد كل المجتمعات والبلدان على التعافي، أما في الوقت الحالي، فليس علينا إلا أن نتحلى بالصبر ونبقى على أهبة الاستعداد.

وأضاف الأمين العام للمنظمة "مع تفاقم الوضع جراء تفشي فيروس كورونا COVID-19 ، تلاحظ منظمة السياحة العالمية أن قيودا على السفر، كلية أو جزئية، قد فرضت - ولا تزال تفرض - فى جميع أنحاء العالم، ولقد تم اتخاذ هذه القرارات باعتبار أن الصحة العامة هى الهم الأساسى".

وأشار إلى أن هذا الوباء يطال المجتمع على كافة الأصعدة، ونحن نقف جنبا إلى جنب مع المتضررين في هذه الأوقات، مشيرا إلى إن تأثير الوباء على اقتصادات متباطئة أصلا قد جعل السياحة معرضة للأذى بصورة خاصة، فأصبح القطاع الأكثر تضررا حتى الآن، ونظرًا لأن 80% من القطاع يتكون من مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم، فإن ملايين الناس في العالم يجدون أن سبل عيشهم قد أصبحت في مهب الريح.