اليوم السابع
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مش خايف على نفسك خاف علينا.. رسائل المصريين للمستهترين بكورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 01:39 م
مش خايف على نفسك خاف علينا.. رسائل المصريين للمستهترين بكورونا كورونا
كتب محمد فتحى عبد الغفار

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خوفا من انتشار مرض كورونا المستجد أو كوفيد 19، وجه المواطنون رسالة إيجابية مفادها من فضلك خاف عليا فمنا من هم أصحاب الأمراض المزمنة ومنا من هو صغير في السن ومنا من لديه أطفال إلخ، وذكرت منظمة الصحة العالمية أن الشباب غير محصن من الإصابة بالفيروس خاصة .
 
 
1ـ إذا كنت "مدخن" نظرا للمشاكل التى تعانى منها رئتيك بسبب التدخين.
2ـ حال معاناتك من ضعف شديد فى الجهاز المناعى حذرت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب ويقتل الشباب وذكرت فى رسالتها " لستم محصنين، هذا الفيروس يمكن أن يزج بكم فى المستشفى لأسابيع وقد يقتلكم. حتى لو لم تمرضوا، فإن الخيارات التى تتخذونها بشأن أين تذهبون، يمكن أن تكون الفارق بين الحياة والموت لشخص آخر".
3ـ إهمال النظافة الشخصية وعدم غسل اليدين بالمياه والصابون.
4ـ الاختلاط المباشر بالمرضى أو التواجد فى الأماكن المزدحمة.
5ـ سوء التغذية وعدم الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات لتقوية المناعة.
 

كورونا

فيروس كورونا

كورونا نيوز

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