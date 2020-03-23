اليوم السابع
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مش بس كورونا.. أمراض أخرى تنتقل عن طريق القبلات والمصافحة

الإثنين، 23 مارس 2020 08:00 م
مش بس كورونا.. أمراض أخرى تنتقل عن طريق القبلات والمصافحة انتقال العدوى-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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حذر مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، المواطنين من المصافحة والسلام بالأيدى بين الأشخاص، ولمس العينين والأنف والفم، والتحيات التى تقتضي ذلك كالأحضان والقبلات، لأن ذلك من أكثر طرق العدوى وانتقال فيروس كورونا بسهولة بين المواطنين.

لم يكن فيروس كورونا هو العدوى الوحيدة التى تنتقل عن طريق القبلات والمصافحة ولكن هناك أمراض أخرى تنتقل عن طريق وحسب ما ذكرها موقع self فهى:

أمراض تنتقل عن طريق القبلات والعناق والمصافحة

1: فيروس الهربس البسيط الذى يسبب تقرحات شديدة فى الفم، وهو من أكثر الأمراض التى تنتقل عن طريق القبلات والعناق، لذلك ينصح بتجنب الإصابة.

2:الالتهاب الكبدى الوبائى "فيروس بي"، من الفيروسات التى تنتقل بشكل كبير من شخص لأخر عن طريق القبلات والمصافحة .

3:التهاب السحايا، من الأمراض الخطيرة التى تنتقل عن طريق القبلات والعناق وهو من الأمراض التى تسبب التهاب الأغشية المحيطة بالمخ والنخاع الشوكى.

4:التهابات اللثة الناتجة عن البكتيريا تتنقل بشكل كبير بين الأشخاص عند القبلات

5:نزلات البرد والأنفلونزا من الأمراض التى تنتقل عن طريق المصافحة والقبلات والعناق، وهى من أكثر الأمراض المعدية والتى تنتقل بسهولة.

 

لذلك يجب اتباع طرق الوقاية للحد من انتشار العدوى عموما وليست فيروس كورونا فقط ومن ابرز طرق الوقاية

طرق الوقاية لتجنب العدوى
 

1: ينصح بالاهتمام بغسل اليدين دائما بالمياه الصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

2:ابتعد عن تقبيل أى شخص  وخصوصا اذا كان يعانى من مشاكل صحية حتى لا تنتقل لك العدوى، أو اذا كنت تعانى انت من مشكلة صحية.

3:اهتم بنظافتك الشخصية وغسل الأسنان بالفرشاه والمعجون دائما.

4:ينصح بوضع منديل على الفم فى حالة إصابتك بالعطس والسعال، حتى لا تنقل العدوى لغيرك.

5: الاهتمام بتناول السوائل والخضروات والفواكه التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى ووقايتك من العدوى.

 

 


كورونا

الفيروسات

العدوى

الصحة

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