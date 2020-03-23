اليوم السابع
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باستثناء الأغذية والدواء

"مستثمرى أكتوبر": منح العاملين بالمصانع أجازة مدفوعة حتى نهاية الشهر

الإثنين، 23 مارس 2020 08:07 م
"مستثمرى أكتوبر": منح العاملين بالمصانع أجازة مدفوعة حتى نهاية الشهر الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر
كتب هانى الحوتى

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قال الدكتور محمد خميس شعبان  ،رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن الجمعية خاطبت كافة أعضائها لاتخاذ إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومنع انتشاره بين العاملين بالمصانع، مضيفا أن أغلب المصانع العاملة بالمنطقة الصناعية بأكتوبر قررت منح العاملين بها أجازة مدفوعة الأجر حتى نهاية العام باستثناء مصانع الأغذية والدواء، والتى اتخذت إجراءات احترازية مشددة للتعقيم وتطهير المبانى والعاملين للوقاية من الفيروس.
 
وأضاف "شعبان"، لـ"اليوم السابع"، أن لجنة طوارئ بالجمعية، تتولى متابعة أي إصابات للعاملين بمصانع المنطقة الصناعية، لإخطار الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، متابعا أنه حتى الآن لم يتم الكشف عن أي حالات مصابة بالفيروس، كما تم التأكد من أي شائعات ترددت حول الإصابات ونفيها.
 
واتخذت كافة منظمات رجال الأعمال، إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال تعليق اجتماعات اللجان التخصصية، وتخفيض حضور عدد العاملين بها، بالإضافة إلى توجيه النصيحة للشركات والمصانع الكبرى بالتعقيم للوقاية من الإصابة بالفيروس.
 
وقال المهندس على عيسى ، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وهى أقدم جمعيات رجال الأعمال في مصر، والأكثر من حيث عدد الأعضاء، إن مجلس إدارة الجمعية قرر تعليق اجتماعات اللجان التخصصية داخل الجمعية، ومنعت أي تجمعات في الوقت الحالي، في إطار مواجهة فيروس كورونا، فيما سمحت للعاملين بالتواجد داخل الجمعية لتسيير الأمور الإدارية، مضيفا لو اسأت الأمور سيتم السماح للعاملين بالعمل من المنازل.
 
فيما أكد الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إقرار تعليق اجتماعات الاتحاد لحين إشعار آخر للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى أي مؤتمرات أو ندوات كبرى.
 
فيما أكد بسام الشنوانى ، نائب رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، تعليق اجتماعات ومؤتمرات الجمعية، ومنح العاملين أجازة استجابة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة.
 

مستثمرى اكتوبر

كورونا

مصانع اكتوبر

اخبار الاقتصاد

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