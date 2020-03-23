اليوم السابع
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مستثمرو جنوب سيناء: دعم الحكومة للسياحة عامل مهم فى إعادة تأهيل الفنادق

الإثنين، 23 مارس 2020 02:26 م
مستثمرو جنوب سيناء: دعم الحكومة للسياحة عامل مهم فى إعادة تأهيل الفنادق فندق
كتبت آمال رسلان

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قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمرى جنوب سيناء إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى فيما يتعلق بمساندة قطاع السياحة فى مصر وتلافى الآثار السلبية الناجمة عن أزمة كورونا يعكس اهتمام الدولة بالسياحة المصرية وأهميتها وما تحققه من دخل قومى وتوفير فرص عمل.

وأضاف عبد اللطيف في تصريحات صحفية اليوم أن قرار إطلاق مبادرة العملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية العاملة فى القطاع السياحي، من خلال مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى، وكذلك تأجيل مستحقات الشركات العاملة فى القطاع السياحى، سيكون عاملا مهما فى إعادة تطوير وتأهيل الفنادق وأسطول النقل السياحى دون تكبد أعباء إضافية للعاملين بالسياحة.

وأشار إلى أن خطة الحكومة والبنك المركزى بشكل عام سيكون له عظيم الأثر فى عودة السياحة بقوة أكثر مما كانت فور انتهاء أزمة كورونا، ومنها تأجيل الضريبة العقارية عن السياحة وتقسيط المتأخرات على 6 شهور، وتأجيل استحقاقات القروض على القطاع الخاص لمدة 6 شهور أيضا بدون أى غرامات أو اتعاب إضافية، وكذلك خفض أسعار الفائدة بنسبة 3% وتخفيض أسعار الفائدة على مبادرة تمويل السياحة لتصل إلى 8% والتنازل عن القضايا ضد العملاء المتعثرين ورفعهم من القوائم السلبية فى حالة سداد 50% من المديونية وتسرى على المتعثرين أقل من مليون جنيه.

ونوه الى أن الوقت الحالي يتطلب تكاتف الجميع لعبور هذه الازمة ولابد من وضع الخطط المستقبلية لما بعد الازمة من الان، مؤكدا ان السياحة المصرية قوية وتتميز بمقاصد وانشطة سياحية متنوعة. وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً امس، لمتابعة التداعيات الاقتصادية على قطاع السياحة بعد ظهور فيروس "كورونا المستجد"، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، واحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وحسام الشاعر، رئيس غرفة الشركات السياحية.

وشدد رئيس الوزراء على حرص الدولة بكافة أجهزتها على التعامل الفورى مع أى تداعيات لظهور فيروس "كورونا المستجد"، وما يتبع ذلك من آثار سلبية على عدد من القطاعات، مشيراً إلى أن قطاع السياحة يعد من أكثر القطاعات تضرراً، مؤكداً على أن الدولة تعمل حالياً على تخفيف الأعباء عن كاهل هذا القطاع المهم، ومراعاة العاملين به.


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